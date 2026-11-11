وزارت دفاع آلمان با استناد به نگرانی‌های امنیتی و احتمال انتقال اطلاعات حساس نظامی به پکن، تصمیم گرفته است استفاده از پهپاد‌های ساخت چین در ارتش این کشور را متوقف و آنها را با محصولات اروپایی جایگزین کند.

جوان آنلاین: از رویترز، وزارت دفاع آلمان اعلام کرد ارتش این کشور دیگر از پهپاد‌های ساخت چین استفاده نخواهد کرد؛ تصمیمی که در پی افزایش نگرانی‌ها در میان ارتش‌های کشور‌های غربی درباره مخاطرات امنیتی این تجهیزات اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز چهارشنبه گفت پهپاد‌های تولیدشده توسط شرکت‌های چینی پیش‌تر به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای تمرین‌های تیراندازی و آموزش نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما قرار است از این پس محصولات اروپایی جایگزین آنها شوند.

وی در بیانیه‌ای ایمیلی تاکید کرد: «برای تقویت خودکفایی نیرو‌های مسلح آلمان (بوندس‌وهر) و حاکمیت فناورانه این کشور، دیگر از مدل‌های ساخت چین استفاده نخواهد شد.»

این مقام آلمانی در عین حال تصریح کرد که ممنوعیت کلی برای استفاده از تجهیزات ساخت کشور‌های خاص وجود ندارد و این تصمیم بر اساس ارزیابی جداگانه مخاطرات امنیتی و با هدف حفاظت از امنیت نظامی، فناوری اطلاعات و داده‌ها اتخاذ شده است.

وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم، مخالفت خود را با آنچه «اقدام تبعیض‌آمیز» آلمان علیه محصولات چینی خواند، اعلام کرد.

شرکت دی‌جی‌آی بار‌ها ادعا‌های مطرح‌شده درباره خطرات امنیتی پهپاد‌های خود را رد کرده است. این شرکت در ماه مه گذشته به قانون‌گذاران آمریکایی اعلام کرد که یک بررسی مستقل هیچ شواهدی از انتقال اطلاعات به خارج از ایالات متحده پیدا نکرده است.

این تصمیم آلمان در حالی اتخاذ می‌شود که آمریکا نیز ماه گذشته استفاده از خودرو‌های ساخت شرکت چینی «بی‌وای‌دی» را در پایگاه هوایی خود در جزیره اوکیناوا ژاپن ممنوع کرد. لهستان نیز در ماه فوریه، به دلیل نگرانی از احتمال جمع‌آوری اطلاعات حساس توسط حسگر‌های خودرو‌های چینی، ورود این خودرو‌ها به تاسیسات نظامی خود را ممنوع کرده بود.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان همچنین گفت این وزارتخانه ممنوعیت عمومی برای خودرو‌های ساخت کشور‌های خاص یا شرکت‌های مشخص در نظر نگرفته است، اما حسگر‌های نصب‌شده در خودرو‌های مدرن می‌توانند تهدیدی امنیتی محسوب شوند و به همین دلیل، در صورت لزوم، دسترسی آنها به مراکز حساس نظامی محدود خواهد شد.