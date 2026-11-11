کاهش چشمگیر حمایت از دموکراسی حاکم بر آلمان در بین شهروندان

جوان آنلاین: به نقل از هفته نامه اشپیگل، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که برای اولین بار از زمان شروع مطالعه موسوم به اقتدارگرایی لایپزیگ، حمایت از دموکراسی در آلمان کاهش یافته است. در این میان به ویژه در شرق آلمان نسبت افرادی که جهان‌بینی بسته و راست افراطی دارند، در حال افزایش است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد تعداد کمتری از مردم آلمان از دموکراسی حمایت می‌کنند. برای اولین بار از زمان شروع مطالعه نمونه‌ای در سال ۲۰۰۲، حمایت سراسری از دموکراسی به عنوان یک ایده به زیر ۹۰ درصد (۸۹.۳ درصد) رسیده است.

بر اساس این گزارش، بخصوص حمایت از دموکراسی حاکم بر آلمان از ۹۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۸۵.۷ درصد کاهش یافته است. این مطالعه هر دو سال یکبار بر اساس یک نظرسنجی انجام می‌شود.

بر این اساس همچنین نسبت افرادی که جهان‌بینی بسته و راست افراطی دارند، افزایش یافته است. طبق این مطالعه، این نسبت در حال حاضر در سراسر کشور ۶.۹ درصد است.

این نظرسنجی از ۱۶ مارس تا ۳ ژوئن از بین ۲۵۰۷ شرکت‌کننده ۱۶ سال به بالا که مهارت کافی در زبان آلمانی برای تکمیل یک پرسشنامه جامع داشتند انجام شد.

این مطالعه با همکاری بنیاد هاینریش بل، وابسته به حزب سبزها، و بنیاد اتو برنر از اتحادیه کارگری IG Metall انجام شد.