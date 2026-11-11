کد خبر: 1390027
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: تجهیز نیرو‌های مشترک به تسلیحات مدرن ادامه دارد

3 رئیس جمهور روسیه در نشست شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد: کار برنامه‌ریزی‌شده برای تجهیز نیرو‌های مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن ادامه دارد.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، نشست شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی امروز چهارشنبه به ریاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو برگزار شد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: گفت‌و‌گو در قالب محدود سازمان پیمان امنیت جمعی پربار و سازنده بود. کشور‌های سازمان پیمان امنیت جمعی عزم مشترکی برای مقابله با تهدید‌های امنیت جمعی دارند. کشور‌های سازمان پیمان امنیت جمعی ریاست روسیه بر این سازمان در سال جاری را بسیار مثبت ارزیابی کردند.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: کار برنامه‌ریزی‌شده برای تجهیز نیرو‌های مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی به تسلیحات مدرن ادامه دارد. سازمان پیمان امنیت جمعی بهبود آمادگی عملیاتی و رزمی نیرو‌ها و تجهیزات جمعی را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: تماس‌های نزدیک و سریع کشور‌های سازمان پیمان امنیت جمعی در سطح نهاد‌های امنیتی و انتظامی به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی کمک می‌کند. روسیه در دوره ریاست تاجیکستان بر سازمان پیمان امنیت جمعی در سال آینده از این کشور حمایت خواهد کرد.

برچسب ها: پیمان امنیت جمعی ، پوتین ، تسلیحات مدرن
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