کد خبر: 1390025
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

از هشدار به آمریکا تا شروط هفتگانه ایران؛ بازتاب اظهارات سرلشکر رضایی در رسانه‌های عربی

3 ظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شروط هفتگانه ایران و نیز هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی دور دست آمریکا در هر گونه جنگ احتمالی آینده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت.

جوان آنلاین: رسانه‌های عربی اظهارات سرلشکر «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین را به ویژه بخش مربوط به اینکه مواد غنی‌سازی شده در داخل ایران باقی خواهد ماند و حتی یک ذره از آن از خاک ایران خارج نخواهد شد، به طور گسترده پوشش دادند.

پایگاه اردنی «عمون» در خبری از سرلشکر رضایی، آن بخش از صحبت‌های وی را مبنی بر اینکه هر گونه حمله جدید آمریکا را با هدف قرار دادن پایگاه‌های دور دست پاسخ خواهند داد، به عنوان تیتر خود انتخاب کرد.

بازتاب گسترده اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در رسانه‌های عربی

این پایگاه اردنی همچنین به نقل از سرلشکر رضایی گزارش داد: تهران هرگز اجازه نخواهد داد ذره‌ای از مواد غنی‌سازی شده هسته‌ای از کشور خارج شود.

روزنامه لبنانی «اللواء» نیز به نقل از سرلشکر رضایی نوشت: آمریکا هنوز پاسخ روشنی به شروط ما نداده است، ممکن است در آینده پاسخی بدهد و در حال حاضر مذاکراتی بین تهران و واشنگتن در جریان نیست.

پایگاه لبنانی «العهد» نیز با انتشار خبر مصاحبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از وی نوشت: در صورت آغاز حمله جدید آمریکا، پایگاه‌های دور دست آمریکا را هدف قرار خواهیم داد.

العهد همچنین به نقل از سرلشکر رضایی افزود: پایان جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیا به ویژه در لبنان، یکی از شروط اصلی ماست.

شبکه «المنار» نیز در خبری به نقل از سرلشکر رضایی نوشت: ما هرگز هیچ ذره‌ای از مواد غنی‌سازی شده را از ایران خارج نخواهیم کرد و به دوستان روس اعلام کردیم که مواد غنی‌سازی شده در داخل ایران باقی خواهد ماند و ما خودمان از آن استفاده خواهیم کرد.

روزنامه لبنانی «النهار» نیز در تیتر خبر خود به نقل از سرلشکر رضایی نوشت: در حال حاضر مذاکراتی بین تهران و واشنگتن وجود ندارد.

النهار همچنین به نقل از سرلشکر رضایی نوشت که تنگه هرمز تا زمانی که شروط هفتگانه ایران اجرا نشود، بازگشایی نخواهد شد.

شبکه سعودی العربیه نیز با انتشار خبر مصاحبه سرلشکر رضایی با تیتر «اکنون مذاکراتی در جریان نیست... به شروط خود پایبندیم» نوشت: ما پاسخ روشن و شفاف آمریکا به شروط ایران را درخواست کردیم، اما واشنگتن هنوز پاسخ نداده، پاسخ آمریکا فریبکارانه است.

روزنامه المصری الیوم نیز در خبری به نقل از سرلشکر رضایی نوشت: ایران شروط خود را به آمریکا ارائه کرد و در حال حاضر مذاکراتی وجود ندارد.

این روزنامه به نقل از سرلشکر رضایی با رد ادعا‌های آمریکا در خصوص تداوم مذاکرات نوشت: انتشار این ادعا‌ها با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.

پایگاه «السومریة نیوز» نیز آن بخش از صحبت‌های سرلشکر رضایی درباره پاسخ فریبکارانه آمریکا را به عنوان تیتر خود انتخاب کرد و به نقل از وی نوشت: پاسخ آمریکا به شروط ایران فریبکارانه است.

این پایگاه عراقی همچنین به نقل از سرلشکر رضایی افزود: تنگه هرمز تا زمانی که شروط هفتگانه ایران اجرا نشود، بازگشایی نخواهد شد.

شبکه یمنی «المسیرة» نیز مصاحبه سرلشکر رضایی را بازنشر کرد و در تیتر خبر خود به نقل از وی نوشت: تنگه هرمز تا زمانی که واشنگتن شروط ایران را نپذیرد، بسته خواهد ماند.

المسیرة به نقل از سرلشکر رضایی همچنین افزود: تهران شروط و خواسته‌های خود را به طرف آمریکایی ارائه کرده و منتظر پاسخ روشن و شفاف است.

برچسب ها: سرلشکر رضایی ، ایران ، پایگاه‌های آمریکا
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