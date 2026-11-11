دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هیچ بخشی از مواد غنی‌شده ایران به خارج از کشور منتقل نخواهد شد. این موضوع را به دوستان روس خود نیز اعلام کرده‌ایم. تمام مواد غنی‌شده در داخل ایران باقی می‌ماند و خودمان از آنها استفاده خواهیم کرد.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین با تشریح ابعاد مختلف جنگ اخیر، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات، تحولات منطقه، امنیت غرب آسیا و همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: رژیم نامشروع صهیونیستی و آمریکا طی سه سال اخیر جنگی گسترده را در منطقه آغاز کردند که از غزه و لبنان تا سوریه و ایران را دربر گرفت، اما مقاومت بی‌نظیر ملت ایران تمام محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را برهم زد.

وی با بیان اینکه اگر دشمنان در روز‌های نخست موفق به ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران می‌شدند، این جنگ به یک رویداد بزرگ بین‌المللی تبدیل نمی‌شد، افزود: امروز آثار اقتصادی و سیاسی این جنگ به سراسر جهان رسیده و حتی رهبران کشور‌های اروپایی نیز درباره پیامد‌های آن سخن می‌گویند؛ و این حاصل مقاومت ستودنی ملت بزرگ ایران است.

شکست دشمن در چهار جبهه نظامی، دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه ملت ایران توانایی‌های جدیدی از خود نشان داد و موجب شگفتی جهانیان شد، تصریح کرد: ما در این جنگ، در چهار عرصه نظامی، دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی، شکست سختی به دشمنان وارد کردیم و مجموعه‌ای از پیروزی‌های بزرگ را به ثبت رساندیم و آماده‌ایم که این پیروزی‌ها را ادامه دهیم و نشان دادیم که آمریکا و رژیم صهیونی اشتباه بزرگی مرتکب شدند که در تاریخ ثبت خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به روند دیپلماسی ایران در یک سال و نیم گذشته گفت: ما سه تجربه مهم دیپلماتیک با آمریکا داشتیم؛ یکی پیش از جنگ ۱۲ روزه، دیگری پیش از جنگ ۴۰ روزه و سومین مورد در اسلام‌آباد. در هر سه مرحله نشان دادیم که ایران جنگ‌طلب نیست و این آمریکاست که مسیر جنگ را انتخاب می‌کند.

سرلشکر رضایی ادامه داد: در مرحله نخست، آمریکایی‌ها مذاکرات را شکستند و وارد جنگ شدند. در مرحله دوم نیز در ژنو مذاکرات را رها کردند و حمله کردند. در اسلام‌آباد هم با وجود اینکه توافقی حاصل شد و دو طرف آن را امضا کردند، آمریکایی‌ها به امضای خود پایبند نماندند. این رفتار در تاریخ دیپلماسی بسیار کم‌سابقه است که یک رییس جمهور تفاهمی را امضا کند و بعد زیر آن بزند.

وی افزود: ما همچنان در دیپلماسی جدی هستیم، اما دیپلماسی ما بر اساس بازدارندگی و تأمین حقوق ملت ایران پیش می‌رود. هفت شرط را برای طرف آمریکایی اعلام کرده‌ایم و پاسخ‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، همراه با فریب و ابهامات فراوان بوده است؛ بنابراین آمریکایی‌ها باید پاسخ صریح و روشن خود را اعلام کنند.

هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با رد اخبار منتشرشده درباره مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وجود ندارد. ما شروط هفت‌گانه خود را اعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ آمریکایی‌ها هستیم.

وی افزود: آمریکایی‌ها برای کاهش فشار اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت، مرتباً اخباری درباره مذاکرات منتشر می‌کنند و مدعی برگزاری نشست‌هایی در قطر یا برنامه‌ریزی برای دیدار مقامات دو کشور هستند. تمام این اخبار دروغ و کذب است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: واسطه‌هایی از جمله پاکستان و قطر فعال بوده‌اند و برخی کشور‌های دیگر نیز پیام‌هایی را از طرف اطرافیان رئیس‌جمهور آمریکا منتقل کرده‌اند، اما هیچ‌یک از این پیام‌ها تاکنون متناسب با شروط اعلام‌شده ایران نبوده است.

سرلشکر رضایی تأکید کرد: پاسخ آمریکا برای ما کفایت نکرده است. تا زمانی که شروط هفت‌گانه ایران اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

هیچ بخشی از مواد غنی‌شده ایران به خارج منتقل نمی‌شود

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای گفت: موضوع هسته‌ای در حال حاضر محور اصلی بحث ما نیست، اما در این زمینه نیز مواضع روشنی داریم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ بخشی از مواد غنی‌شده ایران به خارج از کشور منتقل نخواهد شد، افزود: این موضوع را به دوستان روس خود نیز اعلام کرده‌ایم. تمام مواد غنی‌شده در داخل ایران باقی می‌ماند و خودمان از آنها استفاده خواهیم کرد.

سرلشکر رضایی با اشاره به ظرفیت‌های فناوری هسته‌ای کشور گفت: ما حتی از هم‌اکنون در حال طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌هایی هستیم که با انرژی هسته‌ای کار کنند. همچنین ممکن است در آینده به سمت تولید نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای (SMR) حرکت کنیم. بنابراین، این مواد برای نیاز‌های خودمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به حقوق ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اظهار کرد: تا زمانی که عضو این معاهده هستیم، باید از تمام حقوق خود بهره‌مند شویم و بعد به تعهداتمان عمل کنیم. تجربه گذشته نشان داد که ایران به تعهدات خود عمل کرد، اما از همه حقوقش بهره‌مند نشد. به همین دلیل، الگوی دیپلماسی خود را تغییر داده‌ایم.

هدف از دیپلماسی، ایجاد بازدارندگی و تضمین امنیت منطقه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران با یک رژیم متجاوز و جنایتکار مواجه است، گفت: نمی‌توانیم بدون دریافت حقوق خود، اجازه دهیم متجاوزان بدون پرداخت هزینه از میدان خارج شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگران نیز تصور خواهند کرد که حمله به ایران هزینه‌ای ندارد.

وی افزود: هدف ما ایجاد هزینه برای متجاوزان و تبدیل آن به یک عامل بازدارندگی است. دیپلماسی ایران بر همین اساس دنبال می‌شود تا امنیت پایدار در غرب آسیا شکل بگیرد.

سرلشکر رضایی با اشاره به پیامد‌های جنگ برای کشور‌های منطقه اظهار کرد: این جنگ نشان داد تکیه بر آمریکا نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه نتیجه آن ناامنی است. پیش از این بسیاری تصور می‌کردند آمریکا عامل تأمین امنیت منطقه است، اما امروز مشخص شده که حضور و مداخله آمریکا خود می‌تواند منشأ ناامنی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پایان جنگ در تمامی جبهه‌های منطقه، به‌ویژه لبنان، گفت: یکی از شروط اصلی ما پایان جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیاست. این موضوع صرفاً به ایران مربوط نمی‌شود، بلکه به نفع تمام کشور‌های منطقه است و می‌تواند زمینه امنیت، توسعه و پیشرفت را فراهم کند.

وی با اشاره به جنایات رژیم منحوس صهیونی در غزه؛ بیان داشت: اکنون شاهد جنایات علیه بشر در غزه هستیم و اینکه خانواده‌ها و کودکان مظلوم چگونه در چادر‌ها زیر باران دچار مشکلات متعددند. همچنین اسراییل در جنوب لبنان با بلدوزر خانه‌ها را ویران می‌کند و در سوریه به اشغالگری می‌پردازد.

ایمان و توان داخلی، دو عامل اصلی پیروزی ایران در جنگ

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به درس‌های جنگ اخیر برای ایران و کشور‌های منطقه اظهار کرد: این جنگ ثابت کرد که ایمان مقدم بر فناوری است. پیش از این برخی تصور می‌کردند خرید جنگنده‌های پیشرفته، سامانه‌های آواکس و تجهیزات نظامی مدرن به‌تنهایی امنیت ایجاد می‌کند، اما تجربه میدان نشان داد که عامل انسانی، ایمان و اراده رزمندگان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی افزود: رزمندگان ایرانی در شرایطی که پهپاد‌های دشمن بالای سر آنها پرواز می‌کردند و به سمتشان آتش گشوده می‌شد، با ایمان و شجاعت به مأموریت خود ادامه دادند. این سطح از ایمان، اراده و ایستادگی در ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده نمی‌شود.

سرلشکر رضایی با اشاره به دستاورد‌های نظامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با تسلیحات و تجهیزاتی که خود ساخته بود، در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و اجازه نداد آنها به اهداف خود برسند.

وی افزود: در جریان این جنگ، هواپیما‌های آواکس و جنگنده‌های اف ۳۵، اف‌۱۵، اف‌۱۶ و اف‌۱۸ هدف قرار گرفتند و نزدیک به ۲۰۰ پهپاد مدرن ساقط شدند. همچنین ایران به توانمندی‌هایی در حوزه جنگ الکترونیک دست یافته که امکان هدایت پهپاد‌های دشمن و نشاندن آنها در خاک کشور را فراهم کرده است. تاکنون نیز هفت فروند پهپاد به این شیوه به غنیمت گرفته شده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین از به غنیمت گرفتن دو زیردریایی پیشرفته خبر داد و گفت: این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون اتکا به قدرت‌های بین‌المللی توانسته در برابر تجهیزات مدرن دشمن ایستادگی کند.

وی یکی دیگر از دستاورد‌های جنگ را برتری مدیریت دفاعی ایران دانست و افزود: وزیر جنگ بیسواد آمریکا در این جنگ در برابر فرماندهان ایرانی زانو زد ک مدیریت دفاعی ایران در این جنگ، برتری خود را در برابر مدیریت نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد. پیروزی ایران هم در حوزه سخت‌افزاری و هم در حوزه نرم‌افزاری برجسته بود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی توان ادامه جنگ حتی میان‌مدت را ندارد

سرلشکر رضایی با اشاره به وضعیت سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به اعتقاد من، ظرفیت سیاسی ترامپ و نتانیاهو برای ادامه جنگ به پایان رسیده است. آنها از نظر بین‌المللی و همچنین در عرصه سیاسی داخلی، پشتوانه لازم برای ادامه یک جنگ گسترده را ندارند. آنها می‌خواستند تا پیش از انتخابات عملیاتی نمایشی برای استفاده در انتخابات انجام دخند، اما با مدیریت و آمادگی ایران نتوانستند این کار را بکنند.

وی افزود: اگر آمریکا بخواهد حمله جدیدی انجام دهد، به نظر من توان ادامه جنگ بیش از سه تا پنج روز را نخواهد داشت. آنها حتی برای یک جنگ میان‌مدت ۱۰ تا ۱۲ روزه نیز ظرفیت لازم را ندارند و اکنون در حال بررسی این هستند که در یک عملیات سه تا پنج روزه چه هدف مهمی را می‌توانند به دست آورند و در این حوزه سردرگم هستند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با هشدار نسبت به هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها غلطی بکنند، پاسخ ایران محدود به پایگاه‌های نزدیک آمریکا نخواهد بود. علاوه بر پایگاه‌هایی که تاکنون هدف قرار گرفته‌اند، پایگاه‌های دوردست آمریکا نیز در تیررس قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: حتی ممکن است برخی جزایری که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند موشک‌های ایران به آنها نمی‌رسد و همچنین برخی پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور‌های اروپایی که از آنها هواپیما برای حمله به ایران برخیزد، هدف قرار گیرند.

سرلشکر رضایی تأکید کرد: هر پایگاهی که از آن هواپیمای آمریکایی برای بمباران ایران به پرواز درآید، از نظر ما یک تهدید محسوب می‌شود و ایران حق دارد از خود دفاع کند. این حق در چارچوب حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل نیز قابل استناد است.

هشدار به کشور‌های میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تغییر رویکرد دفاعی ایران در جنگ‌های اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ایران صرفاً به رژیم صهیونیستی حمله کرد و به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه حمله نکرد، اما در جنگ ۴۰ روزه با توجه به تحولات رخ‌داده و جنایات رخ داده و شهادت رهبرمان و کودکانمان، این محدودیت برداشته شد.

وی افزود: اگر بار دیگر حمله‌ای علیه ایران صورت بگیرد، محدودیت‌های بیشتری را کنار خواهیم گذاشت و علاوه بر اهدافی که پیش‌تر مورد حمله قرار گرفته‌اند، سایر پایگاه‌های نظامی دشمن را نیز هدف قرار خواهیم داد.

سرلشکر رضایی خطاب به کشور‌های میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هشدار داد: به همه کشور‌هایی که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آنها مستقر است، اعلام می‌کنیم در حمله نظامی آمریکا به ایران همراهی نکنند. از همین حالا اعلام می‌کنیم که اگر هواپیما‌های آمریکایی از خاک هر کشوری برای حمله به ایران بلند شوند، آن پایگاه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی خواهیم کرد.

جبهه مقاومت از کشور‌های اسلامی در برابر اشغالگری و توسعه‌طلبی اسرائیل دفاع کرده است

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، جبهه مقاومت را قهرمان مظلوم جهان اسلام توصیف کرد و گفت: اگر ایران و جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادگی نمی‌کردند، امروز کل غرب آسیا در اشغال آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: مقاومت موجب شد بسیاری از کشور‌های منطقه از جمله سوریه، لبنان، عراق و عربستان از خطرات ناشی از توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی مصون بمانند. امروز حتی ترکیه نیز با تهدید‌ها و اظهارات توهین‌آمیز مقامات اسرائیلی مواجه است.

سرلشکر رضایی با اشاره به تحولات غزه، لبنان و سوریه اظهار کرد: آنچه امروز در غزه و جنوب لبنان می‌گذرد، نشان‌دهنده ابعاد جنایات رژیم صهیونیستی است. حتی پس از تحولات در سوریه و همراهی حکومت جدید با آمریکا نیز شاهد پیشروی اسرائیل و نزدیک شدن آن به دمشق بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مقاومت جان خود را برای دفاع از کشور‌های اسلامی فدا کرده‌اند و هزینه‌هایی که ایران و جبهه مقاومت برای حفظ امنیت کشور‌های منطقه پرداخته‌اند، در تاریخ کم‌سابقه است.

تاکید بر همکاری بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت همکاری کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت پایدار گفت: کشور‌های غرب آسیا مانند ظروف مرتبط به یکدیگر هستند و ناامنی در هر کشور به‌سرعت به کشور‌های دیگر سرایت می‌کند. اقتصاد و امنیت این کشور‌ها نیز به یکدیگر وابسته است و اینکه تاکید داریم جنگ باید در تمام منطقه و از جمله لبنان باید پایان یابد به جهت استقرار امنیت در همه کشور‌ها و ایجاد زمینه پیشرفت است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان کشور‌های منطقه افزود: ما معتقدیم امنیت منطقه باید به دست کشور‌های منطقه تأمین شود و قدرت‌های خارجی نباید عامل تعیین‌کننده در ترتیبات امنیتی باشند.

سرلشکر رضایی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل اتحادیه کشور‌های حاشیه خلیج فارس خبر داد و گفت: ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان، امارات و عمان هشت کشور پیرامون خلیج فارس هستند و ما مصمم هستیم اتحادیه‌ای میان این کشور‌ها ایجاد کنیم تا در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و سایر حوزه‌ها همکاری گسترده‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به رفتار نیرو‌های مسلح ایران در جریان حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه اظهار کرد: ما در این حملات صرفاً پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادیم و هیچ شهروندی از کشور‌های عربی آسیب ندید و این در حالی است که در هر جنگی ممکن است شهروندان آسیب ببینند، اما ما با دقت بالا تلاش کردیم که آسیبی به مردم کشور‌های همسایه وارد نشود.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: آغوش جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با کشور‌های برادر و همسایگان باز است و آماده‌ایم در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و سایر حوزه‌ها همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم.

حمایت روسیه و چین از ترتیبات امنیتی منطقه‌ای

سرلشکر رضایی در تشریح سفر اخیر خود به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین گفت: این سفر، سفر مهم و مثبتی بود. پیام رهبر معظم انقلاب را به رئیس‌جمهور روسیه منتقل کردم و وی استقبال ویژه‌ای از این پیام داشت و دو بار نیز سلام خود را به رهبر انقلاب ابلاغ کرد.

وی افزود: محتوای پیام در ادامه همکاری‌های گذشته ایران و روسیه و تأکید بر تداوم این همکاری‌ها بود. همچنین درباره موضوعات مهم اقتصادی و راهبردی، از جمله کریدور شمال ـ جنوب و انتقال گاز روسیه به ایران گفت‌و‌گو کردیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ظرفیت انتقال گاز روسیه به ایران اظهار کرد: با توجه به محدودیت صادرات گاز روسیه به اروپا، موضوع انتقال گاز این کشور به ایران، تأمین نیاز‌های داخلی و همچنین فروش گاز به کشور‌های همسایه مورد بحث قرار گرفت.

وی همچنین از گفت‌و‌گو درباره ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای خبر داد و گفت: در تهران نشستی با حضور ایران و سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان برگزار شد. این موضوع را با آقای پوتین مطرح کردیم و ایشان از همکاری کشور‌های منطقه برای تأمین امنیت خود حمایت کردند. چین نیز پیش‌تر از این در سفر معاون بنده به این کشور از این رویکرد حمایت کرده بود.

سرلشکر رضایی افزود: رئیس‌جمهور روسیه با تمجید از مقاومت جانانه ملت ایران، بر این باور بود که امنیت منطقه بدون مشارکت ایران امکان‌پذیر نیست و هرگونه پیمان امنیتی در غرب آسیا باید با حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی ایران پس از شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: به آقای پوتین گفتم جمهوری اسلامی ایران متکی به اشخاص نیست و به درختی تنومند تبدیل شده است که حتی با شهادت رهبر انقلاب نیز روند اداره کشور متوقف نشد. آقای پوتین نیز تأکید کردند که این موضوع را با آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران قابل ساقط شدن نیست.

رهبر معظم انقلاب با تسلط کامل بر مسائل کشور، امور را مدیریت می‌کنند

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب؛ گفت: در این دیدار متوجه شدم که ایشان با وجود شرایط خاص امنیتی، تسلط بسیار بالایی بر تمام مسائل کشور دارند.

وی افزود: ایشان با وجود جوان بودن، بیش از ۳۰ سال در کنار رهبر شهید انقلاب حضور داشته‌اند و از نزدیک با مسائل و پیچیدگی‌های کشور آشنا هستند. در حوزه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماسی نیز تسلط بسیار خوبی دارند و شناخت دقیقی از رهبران کشور‌های مختلف و ویژگی‌های شخصیتی و شیوه تصمیم‌گیری آنها دارند.

سرلشکر رضایی این موضوع را یک عنایت الهی برای جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: پس از شهادت قائد شهید، هیچ وقفه‌ای در روند رهبری کشور به وجود نیامد و امور با انسجام و اقتدار ادامه پیدا کرده است.

سرلشکر رضایی: خود را سرباز ملت ایران می‌دانم

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو در پاسخ به سوال مجری درباره پوشیدن لباس نظامی طی ماه‌های اخیر، با اشاره به سابقه مبارزاتی و حضور خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از حدود ۱۷ سالگی خود را سرباز ملت ایران می‌دانستم. در مبارزات علیه رژیم شاه در گروه منصورون فعالیت داشتم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز لباس سبز سپاه را انتخاب کردم.

وی افزود: با حضرت اباعبدالله (ع) عهد بسته بودم که لباس سبز سپاه را تا پایان عمر بر تن داشته باشم و از ملت ایران دفاع کنم. در مقطعی که تصور می‌کردم جنگ دیگری در آینده نزدیک رخ نخواهد داد، با توجه به اینکه اقتصاد را یکی از عرصه‌های اصلی جنگ آینده ایران می‌دانستم، وارد مباحث اقتصادی و سیاسی شدم، اما به محض آغاز جنگ، در همان روز نخست لباس سپاه را دوباره بر تن کردم.

سرلشکر رضایی در پایان بیان داشت: اکنون نیز که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، با همین لباس در خدمت ملت ایران هستم و دعا می‌کنم خداوند متعال شهادت را نصیبم کند.