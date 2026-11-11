کد خبر: 1390022
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: موضع ضدایرانی جدید آمریکا نقض حقوق بین‌الملل است/ هشدار درباره گسترش مناقشه به خزر

3 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به موضع خصمانه جدید آمریکا، با جمهوری اسلامی ایران اعلام همبستگی کرد و گفت: اقدام واشنگتن در تشکیل کارگروه ویژه نظارت و رهگیری تجارت ایران از مرز‌های زمینی و دریای خزر، نقض مقررات و اصول حقوق بین‌الملل است و گامی دیگر در مسیر افزایش تنش محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: چنین اقداماتی به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف واشنگتن از تشکیل این نهاد جدید، جلوگیری از جابجایی کالا‌ها با کاربرد دوگانه از مرز‌های ایران عنوان شده است، اما مسکو این اقدام را تنش‌زا و تحریک‌آمیز می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: ما حمایت کامل خود را از سخنان مقامات ایرانی مبنی بر اینکه تداوم فشار‌های اقتصادی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد، اعلام می‌کنیم.

وی تصریح کرد: پنتاگون مسیر‌های حمل‌ونقل در دریای خزر را نیز در حوزه مسوولیت این کارگروه جدید گنجانده است؛ این اقدام، تهدیدی آشکار علیه حقوق و منافع کشور‌های ساحلی دریای خزر محسوب می‌شود، کشور‌هایی که دارای حاکمیت مستقل هستند.

زاخارووا گفت: تأمین امنیت منطقه دریای خزر، مسأله‌ای داخلی مربوط به پنج کشور ساحلی این دریا است و هرگونه تلاشی برای تحقق برنامه اعلام‌شده آمریکا، می‌تواند بحران در این مناقشه را به مناطق مجاور نیز گسترش دهد.

این دیپلمات روس در ادامه تأکید کرد که چنین اقدام خصمانه‌ای، آشکارا تلاشی دیگر برای منحرف کردن اذهان از پیامد‌های ویرانگر ماجراجویی مشترک آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) است؛ اقدامی که خود موجب بروز مشکلات جدی سیاسی داخلی در برخی کشور‌ها و به‌ویژه در ایالات متحده شده است.

 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از این به گزارش‌ها درباره تشکیل کارگروهی موسوم به «دروازه آهنین» از سوی آمریکا برای محدود کردن انتقال کالا‌های مشمول تحریم و برخی جریان‌های مالی از مسیر مرز‌های زمینی ایران و دریای خزر واکنش نشان داد.

بقائی درباره واکنش تهران به اجرای احتمالی این طرح گفت: اصل این ایده موسوم به «دروازه آهنین» از سوی آن دسته از نظامیان آمریکایی مطرح شده است که تلاش می‌کنند به‌نحوی شکست خود را جبران کنند؛ به‌ویژه در شرایط پس از انتخابات که باید به دلیل سوءمحاسبه، راهبری بسیار پرتبعات و هدایت آمریکا به این جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه پاسخگو باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: البته شخص فرمانده سنتکام ظاهراً به‌زودی شغل خود را تغییر می‌دهد. بعد از افتخارآفرینی‌هایی که برای کشورش در میناب، لامرد و سیریک انجام داد، به سراغ تولید پادکست رفته تا اپیزود جدید لاک‌پشت‌های نینجا را از فلوریدا تهیه کند! یک گروه ۲۰ نفره می‌خواهند چنین اقداماتی را انجام دهند. ما می‌دانیم اقدامات قبلی آنها چه بوده است. بدون تردید، اقدامات جدیدشان نیز سرنوشتی جز اقدامات قبلی که به شکست منجر شد، نخواهد داشت.

پیش از این، ایگور کوروتچنکو مدیرعامل مؤسسه روسی «مرکز تحلیل تجارت جهانی اسلحه» در گفت‌وگویی با یک پایگاه خبری روسی تأکید کرد: کشور‌های ساحلی دریای خزر نباید اجازه دهند که آمریکا در امور این دریا دخالت کند.

این صاحب‌نظر روس خاطرنشان کرد: بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش (تروریستی) آمریکا (سنتکام) درباره مسدود کردن مسیر‌های انتقال کالا و سلاح به ایران از طریق دریای خزر، یک چالش و تهدید بسیار جدی است که باید آن را به گونه‌ای – احتمالاً در سطح سیاسی- خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما پیش از این شاهد حملات اوکراین به کشتی‌ها در دریای خزر و همچنین حملات اسرائیل در طول جنگ اخیر در این پهنه آبی بودیم و نباید اجازه تکرار آنها داده شود.

مدیرعامل «مرکز تحلیل تجارت جهانی اسلحه» تأکید کرد: پنج کشور ساحلی دریای خزر باید در این مورد موضع روشنی اتخاذ و چنین طرح‌هایی را رد کنند.

برچسب ها: روسیه ، آمریکا ، ایران
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