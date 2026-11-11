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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

جشنواره فیلم فجر رویدادی برای همه سینمای ایران است

3 دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با تشریح رویکرد‌های این دوره، بر تقویت اعتماد و مشارکت در جامعه سینمایی تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، علیرضا تابش در گفتگویی، با اشاره به ضرورت توجه به تنوع آثار و گروه‌های سازنده در این دوره از جشنواره تصریح کرد: در این دوره، توجه به تنوع موضوعی و ژانر‌های سینمایی، از جمله آثار اجتماعی، فیلم‌اولی‌ها و آثاری با موضوع مقاومت و تجربه زیسته مردم ایران در مواجهه با تحولات و رویداد‌های یک سال گذشته، از اولویت‌های ماست. تلاش خواهیم کرد زمینه حضور و دیده‌شدن طیف‌های متنوعی از آثار و گروه‌های سازنده را فراهم کنیم.

ضرورت توجه جدی به حوزه رسانه و ارتباطات

وی با اشاره به برنامه‌های دبیرخانه برای آغاز فرایند دریافت آثار عنوان کرد: دبیرخانه جشنواره در حال شکل‌گیری و استقرار نظم و ساختار اجرایی مناسب است و با انتخاب نیرو‌های همکار، به‌زودی فراخوان منتشر و دریافت آثار آغاز می‌شود. تلاش خواهیم کرد با کمک و همراهی هنرمندان، سینماگران و فعالان رسانه‌ای و از طریق اعتمادسازی بیشتر میان ارکان جامعه سینمایی و جشنواره، زمینه برگزاری رویدادی موفق را فراهم کنیم.

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه رسانه و ارتباطات بیان کرد: در این دوره نگاه حرفه‌ای‌تری به رسانه و ارتباطات خواهیم داشت؛ چراکه این حوزه یکی از ضرورت‌های برگزاری جشنواره است و باید در این زمینه مسئولانه رفتار کنیم و رویکردی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر داشته باشیم. در همین راستا، طی روز‌های آینده جلساتی با اصحاب رسانه در جمع‌های مختلف برگزار خواهم کرد تا زمینه تعامل و ارتباط مؤثرتر با رسانه‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به دیدار‌های خود با مدیران و مسئولان فرهنگی و سینمایی کشور ادامه داد: در روز‌های گذشته جلساتی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی، مدیران مؤسسات وابسته به سازمان سینمایی، مدیرعامل خانه سینما و جمعی از دست‌اندرکاران سینما داشته‌ام. همچنین تلاش می‌کنم با بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی و اجرایی خود در بنیاد سینمایی فارابی، ستاد جشنواره‌های کودک و فیلم فجر و همکاری با فرهنگستان هنر، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود را در مسیر برنامه‌ریزی مناسب برای این دوره به کار بگیرم.

تلاش برای مشارکت طیف‌های گوناگون سینمایی

تابش که با برنامه «استودیو هشت» رادیو نمایش گفت‌و‌گو می‌کرد، با بیان اینکه مشارکت طیف‌های متنوع فعالان سینمایی از اولویت‌های این دوره است تاکید کرد: امیدواریم رسانه‌ها با مشارکت مؤثر و مسئولانه، نقش خود را در بازتاب اهمیت و جایگاه جشنواره ایفا کنند. جشنواره فیلم فجر باید در تراز ملی برگزار شود و در این مسیر، توجه به استان‌ها و مناطق مختلف کشور، هم از منظر عدالت فرهنگی و هم از نظر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، اهمیت دارد. جشنواره باید رویدادی برای همه سینمای ایران و مخاطبان آن در سراسر کشور باشد.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و تأثیر پیامد‌های جنگ بر خانواده‌های ایرانی گفت: جشنواره‌های فجر در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شوند و کشور در شرایطی قرار دارد که خانواده‌های بسیاری از ایرانیان تحت تأثیر تبعات جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی در یک سال گذشته هستند. سینما نیز بخشی از جامعه است و طبیعتاً از وقایع اجتماعی و فضای رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، سینما می‌تواند در بازتاب تجربه‌های جامعه، تقویت همدلی و حفظ امید اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر در پایان با دعوت از منتقدان، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و چهره‌های فرهنگی کشور برای همراهی با این رویداد عنوان کرد: امیدواریم با کمک همه اصحاب فکر، فرهنگ و فضیلت و مخاطبان جشنواره در سراسر کشور، بتوانیم رویدادی در شأن ملت ایران برگزار کنیم. انتظار داریم فعالان فرهنگی و سینمایی در این مسیر ما را تنها نگذارند تا با همدلی و همگرایی، جشنواره‌ای به‌یادماندنی برگزار شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم فجر ، جامعه سینمایی کشور ، فعالان رسانه‌ای
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