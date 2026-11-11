کتائب حزب الله عراق تأکید کرد که در برابر فشار‌های داخلی و بین‌المللی از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و این فشار‌ها مانع دفاع از منافع ملت عراق و مقابله با دشمنان این کشور در داخل و خارج نخواهد شد.

جوان آنلاین: ابو مجاهد العساف مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد فشار‌ها کتائب را از دفاع از جمهوری اسلامی ایران بازنخواهد داشت.

کتائب حزب‌الله عراق همچنین بر ادامه حمایت از آرمان‌های امت اسلامی، به‌ویژه مسئله فلسطین، تأکید کرد و گفت که تا آخرین نفس در کنار نیرو‌های همسو در یمن و لبنان خواهد ماند.

مسئول امنیتی کتائب حزب الله سلاح مقاومت را مسئله‌ای اعتقادی، اخلاقی و اصولی توصیف کرد و افزود که در این زمینه هیچ‌گونه کوتاه نخواهد آمد و دشمن حتی با تکه‌تکه کردن نیرو‌های آن نیز نخواهد توانست امتیازی از این گروه بگیرد.

کتائب حزب‌الله عراق در بخش دیگری از بیانیه خود، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، را مسئول کامل هرگونه حمله احتمالی به مقر‌های گروه‌های مقاومت یا برخی مقر‌های تیپ‌های الحشد الشعبی و نیرو‌های آن دانست.