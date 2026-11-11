جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گزارش کامل مذاکرات ابوظبی را دریافت خواهد کرد. وی آماده تماس با همه سران کشور‌ها از جمله اروپایی‌ها است.

سخنگوی کرملین اضافه کرد: در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای گفتگوی روسیه با اروپا وجود ندارد، اما در مرحله‌ای قطعا درباره آن صحبت خواهد شد. مسکو تاکنون شاهد اظهاراتی از سوی اروپایی‌ها بوده است که نشان‌دهنده تمایل آنها برای کمک به پیشروی به سوی صلح در اوکراین نیست.

«دیمیتری پسکوف» در ادامه افزود: گفت‌و‌گو با آمریکایی‌ها ادامه خواهد یافت. موضوع حل‌وفصل بحران اوکراین در دستور کار تماس‌های عالیرتبه روسیه و آمریکا قرار دارد.... موضوع امنیت اوراسیا در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو بررسی خواهد شد.