پلیس ایرلند شمالی و اسکاتلند پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی صد‌ها مدرسه، این تهدید‌ها را جعلی ارزیابی کردند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، صد‌ها مدرسه در ایرلند شمالی و اسکاتلند روز چهارشنبه ایمیل‌های تهدیدآمیز دریافت کردند که پلیس آنها را تهدید‌هایی جعلی اعلام کرده است.

به گزارش مهر، پلیس ایرلند شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد تحقیقات درباره ایمیل‌های تهدیدآمیزی را که صبح چهارشنبه برای مدارس سراسر این منطقه ارسال شده، آغاز کرده است؛ با این حال، این حادثه را یک اقدام فریبکارانه ارزیابی می‌کند.

این نهاد افزود تاکنون بیش از ۳۰۰ مدرسه دریافت پیام مشابه حاوی تهدید را به پلیس گزارش کرده‌اند.

آنتونی مک‌نالی، معاون رئیس پلیس ایرلند شمالی گفت ارزیابی فعلی پلیس نشان می‌دهد سطح تهدید علیه مردم پایین است.

چندین مدرسه در اسکاتلند نیز ایمیل‌های مشابهی دریافت کرده‌اند. این حوادث در حالی رخ می‌دهد که صد‌ها مدرسه در ایتالیا نیز پس از دریافت ایمیل‌های تهدیدآمیز درباره بمب‌گذاری تخلیه شده‌اند.