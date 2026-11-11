در پی وقوع زمین‌لرزه ۴.۵ ریشتری در اراضی اشغالی، پرواز‌ها در فرودگاه اسرائیلی «رامون» به حالت تعلیق موقت درآمده است.

جوان آنلاین: به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، سازمان فرودگاه‌های اسرائیلی اعلام کرد در پی وقوع زمین‌لرزه در منطقه، تمام پرواز‌های فرودگاه «رامون» را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، پرواز‌ها در فرودگاه رامون واقع در شهر ایلات، در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر، به حالت تعلیق موقت درآمده است.

بر اساس گزارش‌ها، این زمین‌لرزه در منطقه خلیج عقبه احساس شده و مقام‌های فرودگاهی برای بررسی ایمنی و سلامت زیرساخت‌های فرودگاه، فعالیت پروازی را به‌طور موقت متوقف کردند.

گزارش‌ها حاکی است پس از انجام بررسی‌های فنی و اطمینان از ایمنی تأسیسات، فعالیت فرودگاه از سر گرفته شده است.