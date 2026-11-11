کد خبر: 1390004
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تلاش آمریکا و اسرائیل برای نسبت دادن اعتراضات فرانسه به مهاجران

3 یک رسانه غربی از تلاش آمریکا و اسرائیل برای نسبت دادن اعتراضات فرانسه به مهاجران و اسلام پرده برداشت.

جوان آنلاین: رویترز در گزارشی نوشت که جنبش ماگا (آمریکا را دوباره بزرگ کنیم) مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و مقامات اسرائیلی مظنون به انتشار اخبار جعلی در مورد اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه هستند.

به گزارش تسنیم، گفته می‌شود جنبش MAGA مستقر در آمریکا و مقامات اسرائیلی پست‌هایی را منتشر کرده‌اند که ادعا می‌کند این اعتراضات با اسلام رادیکال و مهاجران مرتبط است.

ند مندز، رئیس تحقیقات سازمان غیرانتفاعی Alliance۴Europe، در مصاحبه‌ای تلفنی با روزنامه سوئیسی تاگس آنسایگر گفت: این خشم فرانسوی بود، اما بازیگران خارجی سعی کردند به آن دامن بزنند و آن را تغییر شکل دهند.

به نوشته رویترز، اینفلوئنسر‌ها و دیگر حساب‌های کاربری از جنبش MAGA ایالات متحده پیرامون دونالد ترامپ، و همچنین از اسرائیل، اخبار جعلی منتشر کردند و به دولت فرانسه تحت ریاست جمهوری امانوئل ماکرون حمله کردند.

بر اساس ادعای این گزارش، همچنین یکی از استراتژی‌های کرملین، ربط دادن مستقیم هزینه‌های بالای زندگی در فرانسه به حمایت از اوکراین است.

بر این اساس در کمپین اطلاعات نادرستی که اتحادیه اروپا آن را عملیات همزاد نامیده، حساب‌های کاربری جعلی، احساسات علیه اوکراین و حمایت از آن برانگیخته شده است. روسیه احتمالاً قصد دارد از طریق این کمپین، حمایت عمومی از کمک به اوکراین را نیز کاهش دهد.

هدف دیگر احتمالاً به تصویر کشیدن دولت فرانسه به عنوان ضعیف و به طور فزاینده‌ای اقتدارگرا در دوران نامشخص، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بود.

الینا تریگار، دانشمند ارشد علوم سیاسی در اندیشکده RAND Corporation، به رویترز گفت که چنین کمپین‌هایی می‌توانند در درازمدت به وجهه دموکراسی‌های غربی آسیب بزنند.

به گفته وی آنها روایتی ضد مهاجرتی را منتشر می‌کنند و بنابراین بازیگران راست افراطی را در بین رأی‌دهندگان محبوب‌تر می‌کنند.

رویترز برای اظهار نظر در مورد این ادعا‌ها با وزارتخانه‌های امور خارجه روسیه و رژیم صهیونیستی تماس گرفت، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.

از ماه سپتامبر، بسیاری از جوانان در فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش شدید بودجه سیستم آموزشی که از قبل هم با مشکل مواجه بود، اعتراض می‌کنند.

این اعتراضات منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس، غارت مغازه‌ها و خرابکاری در شهر‌ها شده است.

برچسب ها: آمریکا ، اسرائیل ، اعتراضات فرانسه
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