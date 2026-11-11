همزمان با اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و وضعیت دستمزدها، دست‌کم ۲۷ نفر در درگیری‌های پراکنده با نیرو‌های پلیس بازداشت شدند.

جوان آنلاین: از رادیو سراسری کادنا سر اسپانیا، اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در این کشور روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آبان ۱۴۰۵) با محور مطالبات مربوط به مسکن، دستمزد‌ها و هزینه‌های زندگی برگزار شد و در جریان آن در چندین شهر میان نیرو‌های پلیس و شرکت‌کنندگان در اعتصاب درگیری‌هایی رخ داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دست‌کم ۲۷ نفر در جریان حوادث مرتبط با این اعتصاب بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در مناطق مختلفی از جمله باسک، لاریوخا، مادرید، آلیکانته، والنسیا، مالاگا، آلمریا و گرانادا صورت گرفت.

رسانه‌های اسپانیایی به نقل از وزارت کشور اعلام کردند که شماری از بازداشت‌ها در پی حوادثی مثل آتش زدن سطل‌های زباله، ایجاد موانع در مسیر‌ها و درگیری با مأموران پلیس انجام شده است.

پلیس منطقه باسک نیز اعلام کرد که تا ساعت ۱۰ صبح، ۱۳ نفر در جریان حوادث مرتبط با اعتصاب در این منطقه بازداشت شده‌اند.

این اعتصاب با فراخوان چندین اتحادیه کارگری و با هدف اعتراض به بحران مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی و مطالبه دستمزد‌های متناسب با شرایط اقتصادی برگزار شد.