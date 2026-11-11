همزمان با فرارسیدن روز شهید در لبنان، کمیته اصناف و کارگران حزب‌الله و جنبش امت در بیانیه‌هایی جداگانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، ارتش، ملت و کارگران، بر لزوم صیانت از دستاوردهای ملی، حمایت همه‌جانبه از حقوق کارگران، تقویت عدالت اجتماعی و تداوم مسیر مقاومت در برابر تجاوزات و طمع‌ورزی‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

جوان آنلاین: کمیته اصناف و کارگران مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) به مناسبت روز شهید و بزرگذاشت کسانی که جان خود را در راه دفاع از زمین، کرامت و حاکمیت لبنان فدا کردند، بیانیه‌ای صادر کرد.

حزب‌الله در بیانیه خود با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تأکید کرد که شهدا با خون پاک خود راه عزت و کرامت را ترسیم، لبنان و شهروندان آن را حفظ و پایداری را به عنوانی برای وفاداری تبدیل کرده‌اند.

حزب‌الله با اشاره به شهادت کارگران لبنانی در بخش‌های گوناگون اعم از دولتی، خصوصی، کارمندان، کارگران روزمزد، صنعتگران و کشاورزان، تصریح کرد که میدان‌های فعالیت این قشر تنها به تولید و خدمات محدود نمانده، بلکه تا میادین دفاع از وطن و صیانت از بقای جامعه امتداد یافته است.

در این بیانیه آمده است که کارگران لبنان همواره یک رکن اساسی در نبرد مقاومت ملی، شریکی در حمایت از نهادها و پاسدار کرامت و امنیت مردم این کشور باقی خواهد ماند و شهدا گواهانی آشکار هستند که نشان می‌دهند تعلق خاطر به وطن در عمل و پذیرش مسئولیت معنا می‌یابد.

واحد اصناف و کارگران حزب‌الله تأکید کرد که وفاداری به شهدای مقاومت، ارتش، ملت و کارگران با حرف و شعار به دست نمی‌آید، بلکه مستلزم صیانت از حقوق، دفاع از معیشت، تحکیم عدالت اجتماعی، ایستادگی در کنار خانواده‌های شهدا و مجروحان و مقابله با سیاست‌هایی است که درصدد به فقیر کشیدن مردم و از بین بردن ملزومات زندگی شرافتمندانه هستند.

حزب‌الله در پایان با تجدید عهد با شهدا اعلام کرد که راه کارگری و اجتماعی در دفاع از حقوق زحمتکشان و بخش‌های تولیدی و خدماتی با قدرت ادامه خواهد یافت و خون شهدا هرگز به خاطره‌ای گذرا بدل نخواهد شد، بلکه مسئولیتی مستمر و رویکردی ثابت است.

همچنین، جنبش امت لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای، با تمجید از مقام والای شهدایی که جان خود را فدای لبنان، سرزمین، ملت و حاکمیت آن کردند و حماسه‌های عزت و کرامت را رقم زدند، تأکید کرد که شهادت همواره عنوانی برای ایثار و فداکاری بوده است.

این جنبش با اشاره به اینکه خون شهدا امانتی بر دوش نسل‌هاست، خواستار صیانت از دستاوردهای ملی، پایبندی به اصول و ثوابت و وفاداری به خانواده‌های شهدا شد.

جنبش امت ضمن تقدیر از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و مجاهدان و شهدای پاکباخته آن، در رأس آنان مجاهد شهید، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان، تصریح کرد که مقاومت ستونی اصلی در رویارویی با اشغالگری و صیانت از لبنان در برابر طمع‌ورزی‌های صهیونیستی به شمار می‌رود.

جنبش امت لبنان در پایان این بیانیه، بر ضرورت تحکیم وحدت ملی، طرد دودستگی‌ها، تجمع پیرامون عوامل حفظ استقلال و حاکمیت این کشور و صیانت از کرامت ملت تأکید کرد.