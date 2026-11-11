کد خبر: 1389996
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

بزرگداشت روز شهید در لبنان/ تأکید حزب‌الله و جنبش امت بر تداوم مسیر مقاومت

ث همزمان با فرارسیدن روز شهید در لبنان، کمیته اصناف و کارگران حزب‌الله و جنبش امت در بیانیه‌هایی جداگانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، ارتش، ملت و کارگران، بر لزوم صیانت از دستاوردهای ملی، حمایت همه‌جانبه از حقوق کارگران، تقویت عدالت اجتماعی و تداوم مسیر مقاومت در برابر تجاوزات و طمع‌ورزی‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

جوان آنلاین: کمیته اصناف و کارگران مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) به مناسبت روز شهید و بزرگذاشت کسانی که جان خود را در راه دفاع از زمین، کرامت و حاکمیت لبنان فدا کردند، بیانیه‌ای صادر کرد.

حزب‌الله در بیانیه خود با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تأکید کرد که شهدا با خون پاک خود راه عزت و کرامت را ترسیم، لبنان و شهروندان آن را حفظ و پایداری را به عنوانی برای وفاداری تبدیل کرده‌اند.

حزب‌الله با اشاره به شهادت کارگران لبنانی در بخش‌های گوناگون اعم از دولتی، خصوصی، کارمندان، کارگران روزمزد، صنعتگران و کشاورزان، تصریح کرد که میدان‌های فعالیت این قشر تنها به تولید و خدمات محدود نمانده، بلکه تا میادین دفاع از وطن و صیانت از بقای جامعه امتداد یافته است.

در این بیانیه آمده است که کارگران لبنان همواره یک رکن اساسی در نبرد مقاومت ملی، شریکی در حمایت از نهادها و پاسدار کرامت و امنیت مردم این کشور باقی خواهد ماند و شهدا گواهانی آشکار هستند که نشان می‌دهند تعلق خاطر به وطن در عمل و پذیرش مسئولیت معنا می‌یابد.

واحد اصناف و کارگران حزب‌الله تأکید کرد که وفاداری به شهدای مقاومت، ارتش، ملت و کارگران با حرف و شعار به دست نمی‌آید، بلکه مستلزم صیانت از حقوق، دفاع از معیشت، تحکیم عدالت اجتماعی، ایستادگی در کنار خانواده‌های شهدا و مجروحان و مقابله با سیاست‌هایی است که درصدد به فقیر کشیدن مردم و از بین بردن ملزومات زندگی شرافتمندانه هستند.

حزب‌الله در پایان با تجدید عهد با شهدا اعلام کرد که راه کارگری و اجتماعی در دفاع از حقوق زحمتکشان و بخش‌های تولیدی و خدماتی با قدرت ادامه خواهد یافت و خون شهدا هرگز به خاطره‌ای گذرا بدل نخواهد شد، بلکه مسئولیتی مستمر و رویکردی ثابت است.

همچنین، جنبش امت لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای، با تمجید از مقام والای شهدایی که جان خود را فدای لبنان، سرزمین، ملت و حاکمیت آن کردند و حماسه‌های عزت و کرامت را رقم زدند، تأکید کرد که شهادت همواره عنوانی برای ایثار و فداکاری بوده است.

این جنبش با اشاره به اینکه خون شهدا امانتی بر دوش نسل‌هاست، خواستار صیانت از دستاوردهای ملی، پایبندی به اصول و ثوابت و وفاداری به خانواده‌های شهدا شد.

جنبش امت ضمن تقدیر از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و مجاهدان و شهدای پاکباخته آن، در رأس آنان مجاهد شهید، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان، تصریح کرد که مقاومت ستونی اصلی در رویارویی با اشغالگری و صیانت از لبنان در برابر طمع‌ورزی‌های صهیونیستی به شمار می‌رود.

جنبش امت لبنان در پایان این بیانیه، بر ضرورت تحکیم وحدت ملی، طرد دودستگی‌ها، تجمع پیرامون عوامل حفظ استقلال و حاکمیت این کشور و صیانت از کرامت ملت تأکید کرد.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، لبنانی ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آب در خوابگه شیطان!

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

موشک‌ها تا هرجا

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

امریکا از جنگ جا زد!

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

حل ناترازی برق مستلزم عبور نگاه‌های جزیره‌ای است

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید؛ ترامپ باید به آن پایان دهد

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار