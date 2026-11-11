کد خبر: 1389995
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: حمله شهرک‌نشینان به جنوب نابلس اقدامی تروریستی است

جنبش حماس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به جنوب نابلس و به آتش‌ کشیدن بیش از یکصد خودرو و ده‌ها اصله درخت و ده‌ها ساختمان، یک جنایت و اقدام تروریستی است.

جوان آنلاین: جنبش حماس در بیانیه‌ای حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای اللبن شرقی در جنوب نابلس و به آتش کشیدن بیش از صد خودرو، ده‌ها درخت زیتون، انبار و تأسیسات و وارد آوردن خسارت به اموال شهروندان فلسطینی را محکوم کرد و آن را تجاوز تروریستی آشکار و جنایت تمام عیار دانست.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه با اشاره به اینکه این وحشی‌گری صهیونیست‌ها تلاشی مذبوحانه برای تضعیف پایداری ملت فلسطین، تحمیل طرح‌های الحاق و کوچاندن اجباری فلسطینیان است، درباره خطرات این جنایت و جنایت روزانه شهرک‌نشینان که تحت حمایت مستقیم ارتش رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد، هشدار داد.

حماس تأکید کرد که رژیم اشغالگر مسوول کامل پیآمدهای این تروریسم سازماندهی شده است و ملت مبارز فلسطین نیز هرگز در برابر این تجاوزات دست بسته نخواهد بود و سیاست‌های ظلم و تجاوزگری نیز هرگز در شکست اراده ملت فلسطین و پایمال کردن حقوق آن‌ موفق نخواهد شد.

این جنبش در بیانیه خود به اهالی اللبن شرقی به دلیل دفاع از روستای خود و حمایت از یکدیگر درود فرستاد و از همه ملت فلسطین و گروه های ملی و اسلامی خواست تا وحدت و انسجام میدانی را تقویت کرده و با این تجاوزات مکرر مقابله کنند.

حماس در ادامه از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوقی و بشردوستانه خواست تا به مسوولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و اقدامات جدی و موثری برای توقف تروریسم روزافزون شهرک‌نشینان و مؤاخذه سران رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان به دلیل ارتکاب جنایت‌ و تجاوزات سنگین علیه ملت فلسطین، سرزمین و اماکن مقدس آن، اتخاذ کنند.

برچسب ها: جنبش حماس ، شهرک نشینان صهیونیست ، حمله تروریستی
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