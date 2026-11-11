پارلمان جدید رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو دست به کار شد

پارلمان تازه‌انتخاب‌شده رژیم صهیونیستی در نخستین روزهای فعالیت خود شاهد تحرک مخالفان بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کمیسیون تحقیق درباره حمله ۷ اکتبر، لغو اصلاحات قضایی و اعمال محدودیت برای دوره نخست وزیری بود.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که رهبران مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در نخستین جلسه پارلمان جدید مجموعه‌ای از طرح‌های قانونی را با هدف تغییر میراث سیاسی و حقوقی دولت او مطرح کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، مخالفان نتانیاهو در پی تشکیل کمیسیونی رسمی برای تحقیق درباره حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستند؛ حمله‌ای که به یکی از بزرگ‌ترین شکست های امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شد.

تلاش برای تشکیل کمیسیون تحقیق درباره ۷ اکتبر

حزب «یاشار» (Yashar) به رهبری گادی آیزنکوت، طرح تشکیل یک کمیسیون رسمی دولتی برای تحقیق درباره عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ موسوم به طوفان الاقصی را ارائه کرده است.

این طرح پیش‌تر در پارلمان تحت سلطه ائتلاف نتانیاهو مسدود شده بود.

تلاش برای لغو اصلاحات قضایی

مخالفان نتانیاهو همچنین در تلاش هستند اصلاحات قضایی جنجالی کابینه او را لغو کنند. این اصلاحات با هدف محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی و تغییر توازن قدرت میان قوه مجریه و دادگاه‌ها مطرح شده بود و در سال‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی مواجه شده بود.

تعیین محدودیت زمانی برای تصدی مقام نخست وزیری نیز از دیگر طرح‌های مطرح شده از سوی مخالفان است.

واکنش نتانیاهو به احتمال تشکیل کابینه جدید

نتانیاهو در واکنش به تحرکات مخالفان، احزاب عرب «فهرست مشترک» و «راعم» را که احتمال دارد از ائتلاف آیزنکوت حمایت کنند، حامی «تروریسم» خوانده است.

نتانیاهو به‌جای پذیرش کنار رفتن از قدرت، خواستار تشکیل کابینه وحدت شده؛ اقدامی که می‌تواند به حفظ موقعیت سیاسی او در ساختار قدرت منجر شود.

نقش احزاب عرب در تشکیل کابینه آینده

بر اساس این گزارش، ائتلاف تحت رهبری آیزنکوت برای دستیابی به اکثریت ۶۱ کرسی در پارلمان، با کمبود ۱۳ کرسی مواجه است و حدود شش هفته برای تشکیل ائتلاف فرصت دارد.

دو حزب عربی مورد اشاره در مجموع ۱۹ کرسی در اختیار دارند و اعلام کرده‌اند که حاضرند از آیزنکوت حمایت کنند.

با این حال، آیزنکوت برای همکاری با این احزاب شروطی تعیین کرده است. در همین حال، برخی از متحدان سیاسی او با مشارکت احزاب عرب در کابینه آینده مخالفت کرده‌اند.

نتانیاهو نیز در سخنرانی خود هشدار داده است که تشکیل کابینه با حمایت احزاب عرب به معنای پایان دولت یهودی خواهد بود.

تنش در نخستین جلسه پارلمان

نخستین جلسه پارلمان جدید رژیم صهیونیستی با تنش و درگیری لفظی میان چهره‌های سیاسی همراه بود.

در جریان سخنرانی نتانیاهو، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین، سخنان او را قطع کرد و پرسید چرا قطر را دشمن رژیم صهیونیستی معرفی نمی‌کند. در همین هنگام، ساره نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به بنت اعتراض کرد.

در صحنه‌ای دیگر، ایتامار بن‌گویر، سیاستمدار راست‌گرای افراطی و متحد نتانیاهو، هنگام ادای سوگند یوسف جبارین، رئیس حزب فهرست مشترک، از او پرسید که آیا به حماس وفادار خواهد ماند.

این اظهارات با اعتراض شدید یائیر گولان، از متحدان چپگرای آیزنکوت، مواجه شد. گولان بارها خواستار مشارکت شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی، به ویژه حزب راعم، در کابینه آینده شده است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در ادامه گزارش خود به تحولات سیاسی پارلمان جدید و تلاش مخالفان نتانیاهو برای تغییر سیاست‌ها و ساختارهای به جامانده از کابینه او پرداخت.