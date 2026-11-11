وزیر آموزش ایتالیا اعلام کرد که امروز چهارشنبه، دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در این کشور پس از دریافت پیام‌های مشابهی مبنی بر تهدید بمب‌گذاری، تخلیه شدند.

جوان آنلاین: این هشدار امنیتی در حالی صادر می‌شود که نگرانی‌ها در اروپا نسبت به تهدیدهای موسوم به «جنگ ترکیبی» افزایش یافته است؛ تهدیدهایی که پیش‌تر سوپرمارکت‌ها، بانک‌های خون، سیستم‌های ناوبری هوایی و شبکه‌های تلویزیونی را هدف قرار داده بودند.

به گزارش ایسنا، جوزپه والدی‌تارا، وزیر آموزش ایتالیا، به شبکه تلویزیونی «لا-۷» (La۷) گفت که ۳۰۰ مدرسه تحت تأثیر این هشدارهای بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند و افزود که ممکن است این تعداد افزایش یابد.

یکی از مدارس در رم در پیامی به والدین نوشت: «در پی یک هشدار بمب‌گذاری در سطح کشور، به اطلاع می‌رسانیم که تمامی دانش‌آموزان به مکانی امن منتقل شده‌اند و تحت نظارت کادر آموزشی به سر می‌برند.»

به گزارش فرانس۲۴، سخنگوی پلیس رم اعلام کرد که نیروهای پلیس ایتالیا در حال بررسی این ماجرا هستند.