کد خبر: 1389976
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: رویکرد آمریکا مبتنی بر فشار به ایران نادرست است

ی معاون مدیر اداره خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه روسیه گفت: تلاش ایالات متحده برای وادار کردن ایران به پذیرش صلح بر اساس شرایط مورد نظر واشنگتن - چه از طریق توسل به زور و چه از راه اعمال تحریم‌ها - رویکردی نادرست است.

جوان آنلاین: ماکسیم ماکسیموف روز چهارشنبه در سخنانی در مجمع بین‌المللی امنیت جمعی در مسکو افزود: تکیه بر افزایش فشار، هم رویکردی نادرست است و هم نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورد.

این دیپلمات روس در عین حال خاطرنشان کرد که آمریکا نیازمند طرحی برای یک توافق بلندمدت است که این امکان را برای واشنگتن فراهم کند که بدون وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به اعتبار خود، از این رویارویی خارج شود.

وی افزود: نمی‌توان این احتمال را رد کرد که در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، سناریویی نظامی به اجرا درآید؛ اما روشن است که ازسرگیری درگیری‌های گسترده، بار دیگر خساراتی عظیم به تمام کشورهای واقع در دو سوی خلیج فارس وارد خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، مجمع بین‌المللی امنیت جمعی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان با پیام رئیس‌جمهور روسیه در مسکو گشایش یافت و امروز چهارشنبه به کار خود پایان می‌دهد. نشست شورای وزیران امور خارجه و دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همزمان با روز نخست این رویداد برگزار شد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی در حاشیه این نشست تأکید کرد: بازیگران خارجی نباید در روند حل و فصل و اقدامات اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس دخالت کنند.

وی افزود: روسیه به صورت مستمر در تماس با کشورهای منطقه خلیج‌فارس، لزوم حل و فصل سیاسی و توافق درباره سازوکار همکاری این کشورها در آینده را مطرح می‌کند.

طلعت‌ بیک ماسادیکوف دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست گفت: «درگیری احتمالی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، نه تنها می‌تواند بر اوضاع خاورمیانه، بلکه بر فضای امنیتی منطقه دریای خزر نیز تأثیرگذار باشد. این منطقه، به طور عملی و از هر جهت، به طور مستقیم در حوزه مسوولیت سازمان پیمان امنیت جمعی قرار می‌گیرد.»

سازمان پیمان امنیت ‌جمعی (Collective Security Treaty Organization) با نام اختصاری CSTO، یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال ۱۹۹۲ در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند.

این پیمان ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۲) در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو، به یک سازمان منطقه ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد.

در این میان از فوریه ۲۰۲۴ به دنبال اعلام مواضعی از سوی ارمنستان درباره احتمال تعلیق عضویت ایروان، حضور این کشور در این سازمان با ابهاماتی روبه‌رو شده است.

برچسب ها: روسیه ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
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