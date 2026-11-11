کد خبر: 1389975
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
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تاکر کارلسون: ترامپ پیش از آغاز جنگ با ایران، اهداف اسرائیل را می‌دانست

س تاکر کارلسون، مجری و همپیمان پیشین دونالد ترامپ، مدعی شد رئیس جمهور آمریکا در دیداری خصوصی در کاخ سفید، چند روز پیش از آغاز جنگ علیه ایران، با ارزیابی او درباره اهداف رژیم اسرائیل از این جنگ موافقت کرده است.

جوان آنلاین: تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر آمریکایی با اشاره به ارتباط مستقیم خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت در یکی از دیدارهای خصوصی خود با وی در دفتر بیضی کاخ سفید، موضوع اهداف رژیم اسرائیل از جنگ علیه ایران را مطرح کرده است.

کارلسون توضیح داد این دیدار دو روز پس از بازگشت وی از تل‌آویو و فرودگاه بن‌گوریون، جایی که با سفیر آمریکا دیدار کرده بود، انجام شد. به گفته وی، ترامپ در این ملاقات از انتقادهای او علیه مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، ناراضی بود.

این مجری آمریکایی افزود در جریان گفت‌وگو با ترامپ، به اظهارات هاکبی درباره ضرورت بازآرایی خاورمیانه و واگذاری بخش‌هایی از خاک عربستان سعودی، اردن و سوریه به رژیم اسرائیل اعتراض کرده و این مواضع را یک حادثه دیپلماتیک توصیف کرده است.

کارلسون گفت در ادامه این دیدار به ترامپ تاکید کرده است که جنگ علیه ایران با هدف مقابله با برنامه هسته‌ای این کشور آغاز نشده است؛ زیرا رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر در ژوئن سال گذشته مدعی شده بود برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است.

وی مدعی شد در این گفت‌وگو، سه هدف اصلی رژیم اسرائیل از جنگ علیه ایران را برای ترامپ تشریح کرده است.

به گفته کارلسون، نخستین هدف رژیم اسرائیل دستیابی به هژمونی منطقه‌ای و حذف ایران از معادلات قدرت خاورمیانه است؛ زیرا تا زمانی که ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای حضور داشته باشد، اسرائیل نمی‌تواند آزادی عمل مورد نظر خود را برای پیشبرد اهدافش به دست آورد.

وی دومین هدف را تضعیف قدرت شورای همکاری خلیج فارس عنوان کرد و گفت ۶ کشور عضو این شورا در حال تبدیل شدن به نوعی سوئیس در خاورمیانه هستند و افزایش قدرت و جایگاه آنها با منافع این رژیم همخوانی ندارد.

این تحلیلگر آمریکایی، سومین هدف رژیم اسرائیل را خارج کردن آمریکا از خاورمیانه دانست و اظهار داشت تل‌آویو خواهان پایان حضور نظامی واشنگتن در منطقه، خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی و تخریب این پایگاه‌هاست؛ چرا که حضور آمریکا مانعی در برابر جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای این رژیم به شمار می‌رود.

کارلسون در ادامه مدعی شد پس از بیان این ارزیابی‌ها، ترامپ در پاسخ به او گفته است: «بله، حق با توست؛ اما در نهایت همه ما می‌میریم، بنابراین اهمیتی ندارد.»

به گفته کارلسون، ترامپ در پاسخ به این پرسش‌ها توضیح مشخصی ارائه نکرده و واکنش روشنی نشان نداده است.

برچسب ها: تاکر کارلسون ، ترامپ ، اسرائیل
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