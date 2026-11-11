امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که کشورش چندیست صحنه ناآرامی‌های گسترده ناشی از اعتراضات دانش‌آموزی و اتحادیه‌های کارگری شده است، گفت: خشونت در دموکراسی جایی ندارد و این اقدامات ربطی به بیان خواسته‌های قانونی ندارد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز گزارش داد: رئیس جمهوری فرانسه، خشونت علیه معلمان و مقام های دولتی را در طول اعتراضات سراسری خیابانی محکوم کرد.

وی دیروز (سه‌شنبه) گفت: خشونت جایی در دموکراسی ندارد. این اقدامات ربطی به بیان خواسته ها ندارد؛ این اقدامات وحشیانه و ارعاب آمیز است و عاملان آن باید بشدت مجازات شوند.

موج اعتراضات در فرانسه از ابتدای ماه سپتامبر (اواسط شهریور) شروع شد، هنگامی که دانش آموزان خواستار نوسازی ساختمان های مدارس، رفع کمبود معلم و اصطلاحات دانشگاهی شدند.

این اعتراضات بسرعت به اعتراض به هزینه های زندگی تبدیل شد و پای اتحادیه های تجاری و فعالان سیاسی را به آن باز کرد. برخی از این اعتراضات به خشونت گرایید.

مکرون در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که از آنجلا آوند که در بیرون دبیرستانی روی او بنزین ریخته شد، و همچنین از همه کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به ویژه مدیران مدارس، که مورد خشونت قرار گرفته ‌اند، حمایت می کند.

در جریان اعتراضات فرانسه، برخی از دانش آموزان و معترضان در معرض خشونت پلیس فرانسه قرار گرفتند. به ادعای پلیس فرانسه، عناصر خشن و تبهکار در جنبش های اعتراضی نفوذ کرده بود.

سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرده که «این خشونت قطعا غیرقابل قبول است».

وی افزود: تقریبا ۳۰۰ نفر از کادر آموزشی در سطح ملی از زمان آغاز اعتراضات داشنجویی در تقریبا دو ماه گذشته زخمی شده اند.

اتحادیه های دبیرستان ها و دانشجویی در فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند که از مذاکره با سباستین لکورنو نخست وزیر راضی نیستند و خواستار ادامه اعتراضات شده اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌ها، جنبش جلیقه‌زردها، دانشجویان و کارگران بخش‌های مختلف چندین بار در سراسر فرانسه دست به اعتصاب و تظاهرات سراسری زدند که در مناطقی از جمله در شهر لیون به خشونت و درگیری با پلیس انجامید.

اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر به شدت به برخوردهای شدید امنیتی اعتراض کردند و آن را تلاشی برای محدود کردن حق اعتراض مردم دانستند. پلیس فرانسه نیز به دلیل استفاده بیش از حد از زور در برابر معترضان، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.