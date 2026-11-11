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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
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چرخش علیه نتانیاهو؛ احزاب حریدی برای پیوستن به ائتلاف آیزنکوت شرط گذاشتند

ی احزاب حریدی در پی تشدید اختلافات با بنیامین نتانیاهو، برای پیوستن به ائتلاف احتمالی گادی آیزنکوت شروطی درباره خدمت نظامی مطرح کرده‌اند؛ هم‌زمان، مقامات بلوک تغییر با ادامه رایزنی‌ها در تلاش هستند حمایت این احزاب را برای تشکیل کابینه‌ای جدید جلب کنند.

جوان آنلاین: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست کنست (پارلمان) و هم‌زمان با مأموریت گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه، تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی برای ائتلاف‌سازی شدت گرفته است. در این میان، بلوک تغییر با بهره‌گیری از اختلافات فزاینده میان احزاب فهرست «یهودیت متحد توراتی» به رهبری یعکوف آشر و بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کند این احزاب را به خروج از ائتلاف کنونی و پیوستن به اردوگاه مخالفان نخست‌وزیر ترغیب کند.

بر اساس گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، مقامات ارشد احزاب حریدی در فهرست مشترک «یهودیت متحد توراتی» روز سه‌شنبه در دیدار با گادی آیزنکوت، پیام روشنی به وی منتقل کردند و خواستار اتخاذ «اقدامات اعتمادساز» حتی پیش از تشکیل کابینه جدید شدند. با این حال، حریدی‌ها برخلاف مواضع پیشین خود اعلام کرده‌اند که در مرحله مقدماتی مذاکرات، تصویب قانون جدید خدمت سربازی را مطالبه نمی‌کنند اما خواسته‌های دیگری دارند.
چرخش حریدی‌ها علیه نتانیاهو؛ احزاب حریدی برای پیوستن به ائتلاف آیزنکوت شرط گذاشتند
مئیر پرورش، عضو حریدی کنست

در همین حال، روزنامه معاریو گزارش داد «مئیر پوروش» به همراه «الیاکیم اشتارک»، اعضای حریدی کنست دو طرح برای تعیین وضعیت حقوقی دانشجویان مدارس دینی یشیوا و توقف بازداشت و پیگرد قضایی آنان برای تصویب در کنست جدید ارائه کرده است.

بر اساس طرح نخست، وزیر جنگ آینده باید برای دانشجویانی که دست‌کم ۴۰ ساعت در هفته در مراکز مطالعات دینی به تحصیل تورات مشغول هستند، معافیت موقت از خدمت صادر کند. این معافیت‌ها حداکثر یک‌ساله خواهد بود و تا رسیدن فرد به سن ۲۶ سالگی تمدید می‌شود؛ سنی که بر اساس پیشنهاد مذکور، معافیت کامل از خدمت به وی تعلق می‌گیرد.

این طرح همچنین پیش‌بینی می‌کند دانشجویان مشمول پیش از اجرای قانون جدید به دلیل عدم حضور در خدمت سربازی تحت پیگرد قرار نگیرند و در صورت آغاز دادرسی یا صدور حکم علیه آنان، روند قضایی و اجرای مجازات متوقف شود.

طرح دوم با عنوان «قانون توقف بازداشت‌ها» و به‌صورت دستور موقت یک‌ساله ارائه شده است. هدف اعلام‌شده آن، توقف بازداشت، تحقیقات و اقدامات قضایی علیه دانشجویان مشمولی است که از پیش از آغاز جنگ غزه مشمول خدمت نظامی هستند.

این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که روابط احزاب حریدی با نتانیاهو و حزب لیکود به‌شدت تیره شده است. مقام‌های ارشد این جریان از عملکرد نخست‌وزیر و نزدیکانش انتقاد کرده و گفته‌اند مطالبات آنها بی‌پاسخ مانده است. منابع حاضر در مذاکرات پشت درهای بسته نیز به نقل از حریدی‌ها اعلام کرده‌اند: «نتانیاهو چیزی به ما پیشنهاد نمی‌دهد و هیچ جایگزینی برای ما ندارد.»

در مقابل، نتانیاهو روز گذشته در سخنرانی خود در کنست، احزاب حریدی را از پیوستن به بلوک تغییر برحذر داشت و هشدار داد وعده‌های این ائتلاف پس از تشکیل کابینه آیزنکوت عملی نخواهد شد. او گفت وعده‌های داده‌شده به حریدی‌ها پس از تشکیل «دولت چپ» به فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که نتانیاهو طی چهار سال گذشته نیز با وجود برخورداری از حمایت اکثریت پارلمانی، نتوانسته قانون معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی را به تصویب برساند.

از سوی دیگر، رهبران بلوک تغییر نیز بر ادامه رایزنی‌ها با احزاب حریدی و تلاش برای جلب حمایت آن‌ها توافق کرده‌اند.

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، اعلام کرده است که برای تشکیل کابینه بدون نتانیاهو حاضر به مصالحه درباره قانون خدمت سربازی حریدی‌هاست و دیگر مخالفت قطعی با حضور احزاب حریدی در ائتلاف ندارد.

آیزنکوت نیز گفته است هر حزبی که چهار اصل موردنظر او را بپذیرد، می‌تواند در کابینه آینده مشارکت کند. یکی از این اصول، انجام خدمت نظامی برای همه اسرائیلی‌ها است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اختلاف میان بلوک تغییر و احزاب حریدی به شمار می‌رود.

با این حال، باید دید که مخالفان نتانیاهو تا چه اندازه عزم جدی برای کنارزدن نتانیاهو و تشکیل ائتلافی جایگزین دارند و آیا حاضر هستند با انعطاف در برابر مطالبات حریدی‌ها از مواضع پیشین خود درباره خدمت سربازی عقب‌نشینی کنند!؟

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، کنست
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