عطوان: ایران باید وضعیت نه جنگ و نه صلح را پایان دهد

تحلیلگر سرشناس عرب با اشاره به پیامدهای تداوم محاصره اقتصادی ایران و توقف حملات نظامی آمریکا، خواستار پایان فوری وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم با انتشار ویدیویی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با طرح این پرسش که پس از شکست دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، چه تحولاتی در منطقه رخ خواهد داد، گفت: ترامپ اعلام کرد که آمریکا به خاطر اسرائیل شکست خورده است و اسرائیل در سراسر جهان منفور شده است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین به افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت انرژی و مشکلات شهروندان آمریکایی اشاره کرد.

به گفته این تحلیلگر سرشناس عرب، ترامپ اعلام کرده است که آمریکا از هرگونه تجاوز علیه ایران عقب‌نشینی خواهد کرد و در حال حاضر هیچ حمله نظامی دیگری انجام نخواهد داد.

وی در ادامه به واکنش ایران به این اظهارات اشاره کرد و گفت واکنش ایران نشان‌دهنده سطح بالایی از آگاهی بود. در همین زمینه، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در دیدار با فرماندهان و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد که وضعیت نه جنگ و نه صلح باید فوراً پایان یابد، زیرا این وضعیت توطئه‌ای علیه ایران است و در صورت طولانی شدن، بسیار خطرناک‌تر از رویارویی نظامی خواهد بود.

این تحلیلگر در توضیح این موضوع اظهار کرد که هدف از ایجاد وضعیت نه جنگ و نه صلح و توقف تجاوز آمریکا بدون پاسخگویی به شروط ایران یا اجرای آن‌ها، به راه انداختن جنگ گرسنگی، فروپاشی و تحریک علیه ایران، رهبری و مردم این کشور است.

وی در ادامه افزود ترامپ به دنبال آن است که محاصره و تحریم‌ها ادامه پیدا کند و مردم ایران تحت فشار اقتصادی و گرسنگی قرار بگیرند. مسأله دیگر صرفاً تنگه هرمز نیست و حتی نتانیاهو و ترامپ نیز دیگر توجهی به این تنگه ندارند؛ هدف اصلی آن‌ها بازگشت به سیاست «سرنگونی نظام ایران» است.

این تحلیلگر ادامه داد آمریکا نتوانست از طریق ابزارهای نظامی به این هدف دست پیدا کند و اکنون راه‌حل مورد نظرش این است که میانجی‌ها پیوسته در رفت‌وآمد باشند، در حالیکه مردم ایران از درون تحت فشار قرار بگیرند؛ از این رو، راه‌حل مورد نظر واشنگتن ادامه محاصره است.

وی خاطرنشان کرد آمریکا و سران کنونی آن به این نتیجه رسیده‌اند که ایرانی‌ها خود را برای یک جنگ تمام‌عیار آماده کرده‌اند؛ جنگی که در آن هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

این تحلیلگر در تشریح مفهوم نبود خطوط قرمز گفت این مسأله به معنای افزایش تلفات انسانی در میان نیروهای ارتش آمریکا و هدف قرار گرفتن ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی این کشور است که شمار آن‌ها به بیش از ۲۰ فروند می‌رسد و در اقیانوس هند و دریای عرب مستقر هستند.

وی افزود ترامپ دریافته است که ایرانی‌ها آمادگی لازم را دارند و از تسلیحات جدید و سامانه‌های هوایی تازه‌ای برخوردارند. در رویارویی قبلی، ایران خطوط قرمزی داشت که از آن‌ها عبور نکرد و همچنین به محدود نگه داشتن درگیری در محدوده جغرافیایی مشخص و گسترش ندادن جنگ به مناطق دیگر جهان پایبند بود اما اکنون راهبرد جدیدی در ایران وجود دارد که بر هدف قرار دادن تمامی کشتی‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکا استوار است.

این تحلیلگر همچنین اظهار کرد کشورهای حوزه خلیج فارس نتوانسته‌اند حتی یک بشکه نفت یا گاز صادر کنند و کسری بودجه آن‌ها در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

به گفته وی، صادرات از طریق دریای سرخ نیز عملاً غیرممکن شده و خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی که از منطقه شرقی این کشور تا شهر ینبع امتداد دارد، پیشتر و بار دیگر در روز گذشته هدف حمله قرار گرفته است؛ در نتیجه، صادرات نیز به‌طور کامل متوقف شده است.

عطوان همچنین به حملات علیه فرودگاه‌ها اشاره کرد و گفت که شرایط کنونی به سود ترامپ و جریان سیاسی حامی او نیست.

وی عنوان کرد اگر ایران حملات به کشتی‌ها را گسترش دهد و هزاران نظامی آمریکایی را که در این ناوها و کشتی‌ها حضور دارند هدف قرار دهد، این مسأله نه‌تنها به سقوط ترامپ و پایان کار سیاسی او، بلکه به سقوط آمریکا منجر خواهد شد و حتی ممکن است در این کشور انقلاب داخلی و جنگ داخلی رخ دهد.

این تحلیلگر عرب با تأکید بر ضرورت توجه به این مسأله، خطاب به ایران گفت تهران باید راهبرد پایان دادن فوری به وضعیت نه جنگ و نه صلح را اجرا کند؛ زیرا طرف مقابل درصدد است با اعمال فشار و گرسنگی بر مردم، آن‌ها را به شورش علیه نظام وادار کند تا ساختار سیاسی این کشور تغییر کند.

وی افزود رژیم صهیونیستی نیز در حال پیشبرد همین راهبرد است.

این تحلیلگر مسائل عرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد آمریکا گفت: آمریکا کشوری شکننده است و آنچه اکنون از این کشور مشاهده می‌شود، با تصویری که از یک قدرت بزرگ وجود دارد، همخوانی ندارد.

وی این پرسش را مطرح کرد که چگونه آمریکا به نتانیاهو اجازه داده است رهبران، دولت و ساختار عمیق سیاسی این کشور را فریب دهد و آن‌ها را متقاعد کند که ایران ظرف دو هفته سقوط خواهد کرد.

او همچنین با مطرح کردن سوالی ادامه داد چرا مقام‌های آمریکایی دروغ‌ها و اطلاعات گمراه‌کننده نتانیاهو را پذیرفتند و وارد این جنگ شدند. کارشناسان، مراکز علمی و دانشگاه‌هایی که آمریکا به آن‌ها افتخار می‌کرد، کجا بودند و چرا متخصصان امور خاورمیانه و مسائل ایران نتوانستند این اطلاعات نادرست و فریبکاری نتانیاهو را تشخیص دهند؟

عبدالباری عطوان در ادامه خطاب به کشورهای عربی گفت باید از این تحولات درس بگیرند و متوجه شوند که آمریکا از درون دچار ضعف شده و دیگر همان قدرتی نیست که پیشتر شناخته می‌شد.

وی با اشاره به اینکه مقام‌های آمریکایی اکنون به اشتباهات خود اعتراف می‌کنند، گفت: چرا ما به‌عنوان رهبران عرب و حتی در رسانه‌ها، به آمریکا هشدار ندادیم که مراقب باشد و به نتانیاهو اعتماد نکند؟

او همچنین از رهبران عرب انتقاد کرد و گفت که آن‌ها همچنان از ترامپ حمایت می‌کنند، برای او فرش قرمز پهن می‌کنند و مبالغی بالغ بر پنج یا حتی ۶ تریلیون دلار در اختیارش قرار می‌دهند و در برابر او می‌گویند: «امر شما اطاعت می‌شود.»

این تحلیلگر عرب این رویکرد را عامل بروز مشکلات کنونی دانست و افزود که تضعیف آمریکا در منطقه، برخلاف تصور برخی، به سود منافع کشورهای عربی نیست.

وی تأکید کرد آمریکا در منطقه شکست خورده و برای کاهش خسارت‌های خود در حال عقب‌نشینی است.

به گفته او، واشنگتن از عراق خارج شده و تمامی پایگاه‌های خود را در این کشور تخلیه کرده و از اقلیم کردستان نیز عقب‌نشینی کرده است؛ زیرا می‌داند پایگاه‌هایی که در کشورهای حوزه خلیج فارس هدف قرار گرفته‌اند، ممکن است در مناطق دیگر نیز هدف قرار بگیرند.

این تحلیلگر افزود آمریکا برای کاهش خسارت‌های خود، متحدانش را رها کرده و آن‌ها را تنها گذاشته است تا با سرنوشت خود روبه‌رو شوند.

وی همچنین گفت که ترامپ به‌خوبی می‌داند ادامه جنگ با ایران به معنای افزایش خسارت‌ها و شکست‌های بیشتر برای آمریکاست.

این تحلیلگر بار دیگر با تأکید بر دیدگاه خود، به ایران توصیه کرد راهبرد پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح را اجرا کند؛ زیرا ادامه این وضعیت خطرناک‌تر از رویارویی نظامی است.

وی افزود: آمریکا در شرایط ادامه این وضعیت، حتی یک دلار نیز خسارت نخواهد دید، زیرا محاصره را ادامه می‌دهد، تحریم‌ها را اجرا می‌کند و دارایی‌های ایران را در بانک‌ها مسدود نگه می‌دارد.

این تحلیلگر عرب در ادامه به موضع رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این رژیم در حال حاضر هیچ حمله موشکی یا هوایی علیه ایران انجام نداده است؛ زیرا می‌داند پاسخ ایران ویرانگر خواهد بود.

وی همچنین گفت در صورت حمله اسرائیل، شهرهای تل‌آویو، حیفا، یافا و ایلات هدف حملات موشکی ایران قرار خواهند گرفت و موشک‌ها همچون باران بر این اهداف فرود خواهند آمد؛ چراکه چنین حملاتی در پاسخ به تجاوز اسرائیل انجام خواهد شد.

او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا نتانیاهو، که اکنون منزوی شده است، می‌تواند به‌تنهایی وارد جنگ با ایران شود و آیا چهره‌های سیاسی دیگری مانند گانتس نیز قادر به هدایت چنین جنگی هستند؟

این تحلیلگر در پایان با تأکید بر اینکه محور مقاومت و کشورهای عربی و اسلامی در این جنگ پیروز شده‌اند، گفت: «ما پیروز شدیم و آمریکا تحقیر و ضعیف شد. اسرائیل نیز با فشارها و خسارت‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد و اسرائیلی که پیشتر می‌شناختیم، برای همیشه به پایان رسیده است.»