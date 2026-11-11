وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای کوبایی خود، تاکید داشت که هاونا روحیه ملی تسلیم‌ناپذیری در برابر قدرت‌های بزرگ را به نمایش گذاشته و احترام گسترده جامعه بین‌المللی را به دست آورد.

جوان آنلاین: در این بیانیه‌ای که امروز(چهارشنبه) در تارنمای وزارت امور خارجه چین منتشر شد، آمده است که وانگ یی در دیدار با برونو رودریگز پاریا (Bruno Rodríguez Parrilla) در پکن، اظهار داشت که در حالی که جهان با تحولاتی عمیق در یک قرن گذشته روبروست، چین قاطعانه و بدون توجه به تحولات اوضاع بین‌المللی، از حاکمیت ملی، حقوق مشروع و منافع کوبا حمایت کرده و مخالفت خود را در برابر تحریم‌ها، محاصره و مداخلات خارجی علیه این کشور آمریکای لاتین را اعلام می‌دارد.

وی با اشاره به پایبندی کوبا به استقلال و خودمختاری، دفاع از کرامت ملی و تلاش برای یافتن مسیر سوسیالیستی متناسب با شرایط خود، افزود: «کوبا روحیه ملی تسلیم‌ناپذیری در برابر قدرت‌های بزرگ را به نمایش گذاشت و احترام گسترده جامعه بین‌المللی را به دست آورده است.»

وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای کوبایی خود، خاطرنشان کرد که پکن آماده همکاری با هاونا برای اجرای تفاهمات میان ۲ کشور، توسعه و تحکیم روابط دوستانه و ادامه ساخت جامعه‌ای با سرنوشت مشترک نزدیک‌تر میان چین و کوبا، است.

وانگ یی همچنین بر آمادگی چین برای تقویت ارتباطات و همکاری‌ها با کوبا تاکید کرد و اظهار داشت که طرفین در مسیر «ادامه حمایت و هماهنگی متقابل در مجامع بین‌المللی»، «مخالفت با سیاست قدرت‌محور و اقدامات یکجانبه»، «تقویت همبستگی و خوداتکایی کشورهای جنوب جهانی» و «تلاش برای ایجاد نظام حکمرانی جهانی عادلانه‌تر و منطقی‌تر» حرکت کنند.

رودریگز پاریا هم در این نشست دوجانبه با همتای چینی خود، تاکید داشت که روابط کوبا و چین از ماهیتی راهبردی برخوردار است و همواره در سطح بالایی قرار داشته است.

وی با بیان اینکه چین همواره شریک خوبی برای کوبا بوده است، افزود: هاوانا آمادگی همکاری با پکن برای توسعه روابط دوجانبه برای تامین منافع مردم ۲ کشور است.

وزیر امور خارجه کوبا همچنین به نقش چین در دفاع از صلح جهانی، حمایت از چندجانبه‌گرایی و ایجاد نظم بین‌المللی دموکراتیک‌تر اشاره و خاطرنشان کرد که دو کشور در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای دیدگاه‌های مشترک و تفاهم گسترده‌ای دارند.

وی تصریح کرد که کوبا از دیدگاه شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین درباره ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک و ابتکار جهانی وی، حمایت می‌کند.

رودریگز پاریا همچنین خاطرنشان کرد که کوبا آماده هماهنگی چندجانبه با چین است.