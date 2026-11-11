کد خبر: 1389967
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
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ستاره فرمول یک جهان؛ انتقاد از رژیم صهیونیستی تا کمک به کودکان غزه

ی لوئیس همیلتون قهرمان هفت دوره مسابقات جهانی فرمول یک جهان که پیش از این بارها از رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه انتقاد کرده بود، اخیرا در سفری به منطقه رفح در مصر ضمن دیدار از گذرگاه مرزی رفح و انبارهای تدارکاتی هلال احمر، با وضعیت کمک های بشردوستانه به مردم و کودکان غزه آشنا شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: لوئیس همیلتون قهرمان هفت دوره مسابقات جهانی فرمول یک، روز سه‌شنبه(۱۹ آبان) به منطقه رفح در مصر رفت تا از سازمان‌های فعال در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بازدید کند.

این قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک جهان که به دنبال ارسال کمک‎‌های بشردوستانه برای مردم غزه است. پیش‌تر بارها درباره بحران‌های انسانی و مناطق درگیر جنگ در این منطقه موضع‌گیری کرده و خواستار برقراری صلح شده است.

او بارها در شبکه‌های اجتماعی درباره کودکانی که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه کشته شده‌اند، مطالبی منتشر کرده و خواستار برقراری آتش‌بس شده است. این راننده سرشناس فرمول یک جهان همچنین به دیگر درگیری‌های جهان نیز واکنش نشان داده است.

همیلتون ماه گذشته گفت: فکر می‌کنم باید تلاش کنیم تا کنگو، سودان، سوریه و فلسطین آزاد شوند. امیدوارم روزی شاهد برقراری صلح در بسیاری از این مناطق باشیم.

این خبرگزاری افزود: اگرچه توافق آتش‌بسی که سال گذشته حاصل شد، به عملیات نظامی گسترده پایان داده است، میزان کمک‌های ورودی به غزه همچنان بسیار کمتر از حداقل ۶۰۰ کامیون در روز است که در این توافق تعیین شده بود.

آسوشیتدپرس ادامه داد: کمیسیون مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد ماه گذشته اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی به پیشروی در غزه ادامه داده و محدوده تحت کنترل خود را از ۵۳ درصد به دست‌کم ۶۰ درصد از مساحت این منطقه گسترش داده‌اند. حملات هوایی این رژیم به سراسر غزه همچنان ادامه دارد و به گفته این کمیسیون، تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در امتداد خطوط پیشروی نیز دست‌کم ۱۹۶ فلسطینی، از جمله ۱۸ زن، ۳۲ پسر و ۱۱ دختر را به شهادت رسانده است.

این خبرگزاری ادامه داد: همیلتون ابتدا از گذرگاه مرزی رفح میان مصر و غزه بازدید کرد و سپس به انبارهای تدارکاتی هلال احمر مصر رفت. این سازمان مسئول تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است.

آسوشیتدپرس نوشت: او در جریان بازدید از گذرگاه، با گفتن عبارت عربی «السلام علیکم» به امدادگران و کارکنان خوشامد گفت و با شماری از آنها و مسئولان حاضر دست داد و گفت‌وگوی کوتاهی داشت.

این خبرگزاری افزود: خالد مجاور استاندار سینای شمالی که گذرگاه رفح در آن واقع شده است، گفت هدف از این بازدید، آشنایی همیلتون با تلاش‌های مصر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است.

آسوشیتدپرس ادامه داد: این بازدید چند روز پس از آن انجام شد که همیلتون روز یکشنبه(۱۷ آبان) در رقابت‌های جایزه بزرگ سائوپائولو در پیست اینترلاگوس، چهارصدمین مسابقه خود را در فرمول یک تجربه کرد.

در این گزارش آمده‌است: همیلتون که نخستین راننده سیاه‌پوست تاریخ مسابقات فرمول یک است، سال ۲۰۰۷ با تیم مک‌لارن فعالیت حرفه‌ای خود را در این رقابت‌ها آغاز کرد. او پس از فرناندو آلونسو هم‌تیمی سابقش که در سال ۲۰۲۴ به این رکورد دست یافت، دومین راننده تاریخ فرمول یک است که در ۴۰۰ مسابقه حضور داشته است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، غزه ، فرمول یک
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