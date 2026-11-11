جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد: تعداد دو فروند نفتکش که شب گذشته با حمایت جنگنده های ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا و بصورت مخفیانه قصد خروج از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشتند، به مین های دریایی برخورد و دچار انفجار مهیبی شدند و به رغم تلاش همدستان ارتش غارتگر و متجاوز امریکا برای خاموش کردن، هم اکنون به شدت در حال سوختن هستند و رها شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شناورهای متخلف، سامانه های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کردند و با هدایت یک افسر ارتش متجاوز امریکا قصد داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز عبور کنند که مین های دریایی این قاچاقچیان را ناکام گذاشت و برگ دیگری بر کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرده است: مقامات ارتش جنایتکار و بیچاره آمریکا نیاز نیست برای اثبات دروغ های خود سوار بر بالگرد از منطقه ای خارج از تنگه هرمز شوی رسانه ای اجرا کنند. عکس های هوایی تنگه هرمز همه ماجرا را بدون سانسور نمایش می دهند.