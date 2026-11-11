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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

خانه‌تکانی ترامپ در کاخ سفید؛ نوبت به دبیر کابینه رسید

ترامپ همزمان با پیامدهای شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، منابع آگاه از خروج قریب‌الوقوع مگان باوئر، دبیر کابینه کاخ سفید، در ادامه تغییرات مدیریتی دولت ترامپ خبر دادند.

جوان آنلاین: به گفته منابع مطلع، انتظار می‌رود دبیر کابینه کاخ سفید، یک مقام عالی‌رتبه که به عنوان رابط بین رئیس جمهور آمریکا و کابینه عمل می‌کند، به زودی از دولت جدا شود.

خروج احتمالی مگان باوئر، رابط بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کابینه او در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ اشاره می‌کند تغییرات بیشتری در کارکنان ممکن است پس از شکست‌های بزرگ حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای رخ دهد.

به نقل از شبکه خبری ام‌اس ناو، دو منبع مطلع دیگر آشنا با تغییرات پرسنلی هم گفتند که خانم باوئر پایان سال از کاخ سفید خارج خواهد شد اما چند ماهی هم می‌ماند تا به روند انتقال و تحویل مسئولیت‌های مدیریتی کمک کند.

دبیر کابینه، ریاست دفتر امور کابینه را بر عهده دارد و از نزدیک با رئیس ستاد همکاری می‌کند و بین رئیس جمهور آمریکا و روسای هر بخش هماهنگی انجام می‌دهد.

به گفته دو مقام فعلی کاخ سفید، ترامپ در چند ماه گذشته به طور فزاینده‌ای از باوئر ناامید شده و اخیرا در مورد برکناری او با کارکنان ارشد گفت‌وگو داشته است.

ترامپ همین جمعه اعلام کرد که استیون میلر جایگزین سوزی وایلز به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی در مورد تصمیمش برای جایگزینی وایلز و اینکه آیا به دلیل نتایج میان‌دوره‌ای سوم نوامبر از تیمش ناراضی است، به خبرنگاران گفت: «وقتش رسیده. گاهی اوقات شما تغییر می‌کنید. انتخابات، انتخابات من نبود. نام من در برگه رای نبود. اگر نام من در برگه رای بود، حزب حتما پیروز می‌شد. آنها بزرگترین و قدرتمندترین کارزارها در تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای بودند.»

به گفته دو منبع آگاه، مسئولیت‌های نقش باوئر می‌تواند تحت نظر میلر و دیگران در بخش غربی کاخ سفید ادغام شود.

پیشتر ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه گفته بود که انتظار دارد پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای و به دست گرفتن کنترل کنگره، تغییراتی در کادر کارکنان ایجاد شود. او مدعی شد: «من عاشق کابینه‌ام هستم. فکر می‌کنم آنها خوب هستند.»

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، دولت امریکا
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