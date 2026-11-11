کد خبر: 1389961
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

پکن به واشنگتن هشدار داد؛ تایوان خط قرمز چین است

س چین در واکنش به گفت‌وگوهای پکن و واشنگتن درباره مسئله تایوان، بار دیگر بر حاکمیت خود بر این جزیره تأکید کرد و با هشدار نسبت به هرگونه مداخله خارجی اعلام کرد که مسئله تایوان موضوعی داخلی است و تلاش برای جدایی این جزیره با اتکا به قدرت‌های خارجی، صلح و ثبات دو سوی تنگه تایوان را با تهدید مواجه می‌کند.

جوان آنلاین: ژانگ هان سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین اظهار داشت که صلح و ثبات در دو سوی تنگه تایوان تنها با مخالفت قاطع با «استقلال تایوان» و پایبندی محکم به اصل چین واحد تضمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که تایوان بخشی از چین است و اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا، بنیان سیاسی روابط دو کشور را تشکیل می‌دهند.

ژانگ در ادامه با انتقاد از رویکرد مقامات حزب پیشرو دموکراتیک تایوان گفت: تلاش این مقامات برای دستیابی به «استقلال تایوان» از طریق اتکا به نیروهای خارجی، تنها این جزیره را به مهره‌ای در دست قدرت‌های خارجی تبدیل می‌کند و در نهایت، سرنوشتی جز رها شدن از سوی همین نیروها برای آن رقم نخواهد زد.

به گزارش ایرنا، چین، تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند و بر «وحدت دوباره» با این جزیره تأکید می‌کند؛ حتی اگر این هدف در نهایت با توسل به زور محقق شود.

در مقابل، تایوان خود را «جمهوری چین» نام دارد، دارای دولت، ارتش، نظام سیاسی و انتخابات مستقل است و عملا به‌صورت یک واحد سیاسی خودگردان اداره می‌شود.

ایالات متحده در قبال تایوان سیاستی موسوم به «ابهام راهبردی» را دنبال می‌کند. واشنگتن از یک‌سو چین را به‌عنوان تنها دولت رسمی چین به رسمیت شناخته و اعلام کرده «موضع پکن درباره تایوان را درک می‌کند»، اما از سوی دیگر هرگز به‌صراحت نگفته است که ادعای حاکمیتی چین بر تایوان را می‌پذیرد.

آمریکا بزرگ‌ترین حامی بین‌المللی تایوان و اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات به این جزیره است و مدعی است طبق قوانین داخلی خود متعهد شده به تایوان برای دفاع از خود کمک کند.

برچسب ها: واشنگتن ، چین ، امریکا
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