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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات متقابل روسیه و اوکراین همزمان با مذاکرات صلح

ق منابع خبری روس از بزرگترین حمله پهپادی اوکراین به مناطق لنینگراد و سن‌پترزبورگ در شمال غرب روسیه در ساعات گذشته خبر دادند؛‌ در همین حال، گزارش‌هایی از حملات مسکو به کی‌یف در شب دومین روز مذاکرات سه‌جانبه صلح در ابوظبی منتشر شد.

جوان آنلاین: الکساندر دروزدنکو فرماندار منطقه لنینگراد روز چهارشنبه با اشاره به انهدام ۱۵۰ فروند پهپاد در طول شب گذشته اعلام کرد که این رخدادها،‌ بزرگترین حمله پهپادی به این منطقه از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بود.

فرماندار منطقه لنینگراد افزود: در این حمله پهپادی، تأسیساتی در بندر «اوست-لوگا» در این منطقه دچار آتش‌سوزی شد و در این حادثه سه نفر زخمی شدند.

در پی این حمله پهپادی، اختلالاتی در دسترسی ساکنان سن‌پترزبورگ به اینترنت تلفن همراه و نیز اتصالات خانگی گزارش شد.

بر اساس داده‌های تابلوی پروازهای فرودگاه پولکووا در سن‌پترزبورگ، شمار پروازهای خروجی که در اثر حمله پهپادی با تأخیر مواجه شده یا لغو شده‌اند، به ۱۸ مورد افزایش یافته است.

از آن جمله، پنج پرواز به مقصد استانبول، یک پرواز به مسکو و یک پرواز به تفلیس نیز لغو شده‌اند.

پیش از این، آژانس فدرال حمل‌ونقل هوایی روسیه حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه محدودیت‌های موقت در پروازهای فرودگاه بین‌المللی پولکووا سن‌پترزبورگ اعلام کرده بود.

به دنبال این محدودیت‌های پروازی، ۲ فروند هواپیمای مسافربری که از مبادی خارجی راهی سن‌پترزبورگ بودند در فرودگاه هلسینکی به زمین نشستند و یک فروند هواپیمای دیگر نیز در کالینینگراد – استان جدامانده از سرزمین اصلی روسیه – فرود آمد.

محدودیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی پولکووا سن‌پترزبورگ، ساعت ۷:۲۷ صبح چهارشنبه به وقت مسکو (۷:۵۷ به وقت تهران) لغو شد.

وزارت دفاع روسیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۶۲۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.

واسیلی آنوخین فرماندار منطقه اسمولنسک روسیه اعلام کرد که در پی حمله پهپادی شبانه اوکراین، دو نفر در این منطقه جان خود را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه عصر دیروز (سه‌شنبه) اعلام کرد. نیروهای مسلح این کشور مرکز لجستیکی «اپیسنتر»، محل ذخیره سازی و توزیع تدارکات نظامی نیروهای اوکراین در شهر کرووهراد را هدف قرار دادند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، در پی حملات صورت گرفته در منطقه چرنیهیف ۲ ایستگاه توزیع برق تامین کننده تاسیسات نظامی اوکراین هدف قرار گرفتند.

نیروهای مسلح روسیه همچنین به یک کشتی باری حامل سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراین در دریای سیاه، در هفت کیلومتری جنوب غرب اودسا حمله کردند.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین که دیروز (سه‌شنبه/ ۱۹ آبان) آغاز شد، امروز (چهارشنبه) در دومین و آخرین روز طبق برنامه‌ریزی قبلی در حال انجام است.

مسکو و کی‌یف در این مذاکرات با میانجیگری واشنگتن در جستجوی راهکارهایی برای پایان دادن به این درگیری نظامی هستند که از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون ادامه دارد.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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