سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) با اشاره به تیرگی روابط مسکو و کشورهای اروپایی اعلام کرد مسکو در عمل، هیچ رابطه‌ای با لهستان و اتحادیه اروپا ندارد.

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد مسکو هیچ درخواستی از سوی نروژ برای برگزاری گفت‌وگوی مجدد میان مقام‌های این کشور و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دریافت نکرده است.

وی همچنین درباره توافقنامه جدید مشارکت دریایی کشورهای شمال اروپا گفت: این توافق باید از نظر پیامدهای احتمالی آن برای روسیه مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کرملین در ادامه با اشاره به روابط مسکو با ورشو و اتحادیه اروپا اظهار داشت: روسیه عملاً هیچ رابطه‌ای با لهستان و اتحادیه اروپا به‌طور کلی ندارد و دشوار است تصور کنیم این روابط از وضعیت کنونی پیچیده‌تر شود.

پسکوف همچنین هرگونه ارتباط روسیه با پرونده یک نظامی آمریکایی بازداشت‌شده در انگلیس را که به همکاری ادعایی با دستگاه اطلاعاتی روسیه متهم شده است، رد کرد.

ابتکار «نیروهای دریایی شمال اروپا» روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ با مشارکت نیروی دریایی انگلیس و متحدان این کشور در نیروی اعزامی مشترک (JEF) امضا شد. هدف اعلام‌شده آن افزایش همکاری دریایی و تقویت امنیت در دریای بالتیک، اقیانوس اطلس شمالی و مناطق شمالی اروپا است.

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی گفت: هیئت روسیه در مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی، به‌طور مستمر رئیس‌جمهور این کشور را از روند گفت‌وگوها مطلع می‌کند.

پسکوف گفت هیئت روسی قرار است امروز نتایج مذاکرات را اعلام کند و برای ارزیابی دستاوردهای این گفت‌وگوها باید تا پایان نشست منتظر ماند.

وی همچنین تأکید کرد که نمایندگان روسیه در ابوظبی هیچ‌گونه تماسی با طرف‌های اروپایی نداشته‌اند.

سخنگوی کرملین گفت موضوع مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی در گفت‌وگوی روز گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس مطرح شده است.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان (۱۰ نوامبر) آغاز شد و روز چهارشنبه وارد دومین روز خود شد.