یورش نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه

نظامیان اسرائیلی در یورش به مناطق مختلف استان قنیطره سوریه، کشاورزان را از زمین‌های خود بیرون کردند و با شلیک نارنجک‌های دودزا موجب آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی شدند.

جوان آنلاین: نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه بار دیگر به مناطقی از استان قنیطره در جنوب غربی سوریه یورش بردند و با اخراج کشاورزان زیتون از زمین‌هایشان، مانع ادامه فعالیت آنها شدند.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه گزارش داد یک گشتی نظامی اسرائیل به منطقه‌ای در غرب شهر الرافد در جنوب قنیطره پیشروی کرد و پس از بازرسی کشاورزان زیتون، آنها را از مزارع بیرون راند.

همچنین نیروهای اسرائیلی در شمال قنیطره با شلیک نارنجک‌های دودزا به زمین‌های کشاورزی در نزدیکی روستای ترنجه، موجب آتش‌سوزی در این اراضی شدند. ابعاد خسارت هنوز مشخص نشده است.

این تحرکات در حالی است که نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه نیز در ورودی شهر جبا الخشب در شمال قنیطره ایست بازرسی ایجاد کرده و عابران را مورد بازرسی قرار داده بودند.

بر اساس آمار اداره رسانه‌ای قنیطره که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) منتشر کرده است، نیروهای اسرائیلی در ماه اکتبر ۱۲۵ مورد یورش و ۵۵ مورد ایجاد ایست بازرسی در این استان داشته‌اند. همچنین حدود ۳۰۰ اصله درخت زیتون در روستای سعیده الحانوت و غرب مزرعه حانوت قطع شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان سقوط دولت قبل در دسامبر ۲۰۲۴، حضور نظامی خود را در منطقه حائل میان سوریه و جولان اشغالی گسترش داده و بارها به مناطق جنوبی سوریه یورش برده است؛ اقداماتی که دمشق آنها را نقض حاکمیت خود و توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ می‌داند.