اعتصاب سراسری در اسپانیا برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته

کارگران اسپانیا در اعتراض به افزایش اجاره‌بها، کمبود مسکن و کاهش قدرت خرید، اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته برگزار کردند.

جوان آنلاین: کارگران اسپانیا روز چهارشنبه در اعتراض به بحران مسکن، برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته اعتصاب عمومی سراسری برگزار کردند.

به گزارش مهر، این اعتصاب با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا، «یوجی‌تی» و «سی‌سی‌اواو»، و همچنین انجمن‌های مستأجران برگزار شد. معترضان خواستار افزایش دستمزدها متناسب با هزینه مسکن و دسترسی آسان‌تر مردم به خانه‌های مقرون‌به‌صرفه هستند.

بر اساس آمار بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ به بیش از یک میلیون واحد برسد. همچنین متوسط اجاره‌بهای ماهانه به هزار و ۱۷۶ یورو رسیده که معادل حدود ۹۸.۷ درصد متوسط حقوق ماهانه جوانان اسپانیایی است.

اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند مشارکت اولیه در اعتصاب در بنادر و بخش خودروسازی به ۹۰ درصد رسیده و فعالیت برخی کارخانه‌های فولکس‌واگن و سئات به‌طور کامل متوقف شده است. میزان مشارکت در صنایع گوشت ۸۵ درصد، جمع‌آوری زباله ۸۲ درصد و بخش انرژی ۷۵ درصد اعلام شد.

در آغاز اعتصاب، درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان در بازار عمده‌فروشی مرکامادرید رخ داد که به بازداشت یک نفر و نیاز ۱۳ نفر به مراقبت‌های پزشکی منجر شد.

این اعتصاب پس از هفته‌ها اعتراض به بحران مسکن و تخلیه اجباری خانه یک زن ۸۷ ساله در مادرید برگزار شد. رد طرح‌های دولت برای محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار اجاره‌بها نیز به تشدید اعتراضات انجامیده است.

در آستانه انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر، دولت پدرو سانچز مخالفان راست‌گرای خود را مسئول افزایش اجاره‌بها و کمبود مسکن می‌داند؛ با این حال، معترضان و اتحادیه‌های کارگری دولت مرکزی را نیز در این بحران مسئول می‌دانند.