جوان آنلاین: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین با تشریح مواضع تهران درباره پایان جنگ و مذاکرات با آمریکا، تأکید کرد که توقف درگیری‌ها باید تمام جبهه‌های غرب آسیا، به‌ویژه لبنان، را دربر بگیرد و ایران در برابر هرگونه حمله نظامی تازه آمریکا پاسخ خواهد داد.

او همچنین اعلام کرد تهران هیچ بخشی از مواد هسته‌ای غنی‌شده خود را از کشور خارج نخواهد کرد.

رضایی با اشاره به احتمال ازسرگیری حملات آمریکا گفت: «هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی این کشور، حتی پایگاه‌های دوردست آن، پاسخ داده خواهد شد.»

او پایان دادن به جنگ در سراسر منطقه را یکی از شروط اساسی ایران دانست و تأکید کرد: «پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌های غرب آسیا، به‌ویژه لبنان، یکی از شروط اساسی ماست.»

این موضع در ادامه شروطی مطرح می‌شود که تهران پیش‌تر شروط خود را برای پایان جنگ اعلام کرده است. ایران خواستار توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و دریافت تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات نظامی شده است.

در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ایران و آمریکا که در ژوئن 2026 امضا شد نیز توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله درگیری اسرائیل و حزب‌الله در لبنان، پیش‌بینی شده بود اما آمریکا این تعهد را از روز نخست زیر پا گذاشت.