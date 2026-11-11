کد خبر: 1389945
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نواف سلام: بیروت نمی‌تواند به صحنه جرم و هرج‌ومرج امنیتی تبدیل شود

نواف سلام نخست‌وزیر لبنان در واکنش به قتل احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق در بیروت، بر ضرورت تأمین امنیت پایتخت و حفاظت از جان تمامی افراد حاضر در خاک لبنان تأکید کرد.

جوان آنلاین: نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در واکنش به قتل احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق تصریح کرد: «بیروت نمی‌تواند به صحنه جرم و بی‌ثباتی امنیتی تبدیل شود.»

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش رووادو،‌ وی همچنین تأکید کرد: «حفاظت از امنیت بیروت و سلامت تمامی افرادی که در خاک لبنان حضور دارند، مسأله‌ای است که نمی‌توان در قبال آن کوتاهی کرد.»

این اظهارات پس از آن بیان شد که یک منبع امنیتی پیشتر از کشف جسد «احمد العلوانی» نماینده پیشین پارلمان عراق، در داخل یک آپارتمان در بیروت خبر داد.

یک منبع سیاسی در استان الانبار نیز ادعا کرد این حادثه «در پی یک عملیات فریب و کشاندن سازمان‌یافته صورت گرفته که یک چهره سیاسی برجسته اهل سنت در پشت آن قرار دارد.»

این منبع همچنین اظهار داشت: «عملیات کشاندن احمد العلوانی از محل اقامتش در اربیل به بیروت، از طریق تماس‌های مکرر با او و با این بهانه انجام شد که برای دیدار با چهره‌های سیاسی اهل سنت و گفت‌وگو درباره پرونده‌های مهم سیاسی به پایتخت لبنان سفر کند.»

گفتنی است احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق پیشتر پس از گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، در ارتباط با پرونده‌های امنیتی و عشایری که اواخر سال ۲۰۱۳ در استان الانبار رخ داده بود، آزاد شد.

در ماه‌های اخیر، همزمان با حضور العلوانی در اربیل، تحرکات سیاسی گسترده‌ای از سوی وی صورت گرفته بود و اخباری درباره تلاش او برای تشکیل یک جبهه سیاسی جدید منتشر شده بود و این موضوع موجب برانگیخته شدن حساسیت‌ها، جنجال و رقابت گسترده میان سران جریان‌های سیاسی سنتی اهل سنت در عراق شده بود.

برچسب ها: نواف سلام ، جنگ لبنان ، دولت لبنان
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