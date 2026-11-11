برخورد نهاد مدیریت آبراه تنگه هرمز با شناورهای متخلف

نهاد مدیریت آبراه تنگهٔ هرمز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که با شناورهایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیرمجاز کرده‌اند، برخورد قانونی شد.

جوان آنلاین: نهاد مدیریت آبراه تنگه هرمز با تاکید بر اینکه با شناورهایی که از طریق جعل اسناد، اقدام به تردد غیرمجاز کرده‌اند برخورد قانونی شده است افزود: در روزهای اخیر ۲ شناور فله‌بر که با جعل اسناد و بدون هماهنگی اقدام به حرکت به سمت بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس کرده بودند مورد برخورد قانونی قرار گرفته و با پذیرفتن تعهدات اعلامی پی‌جی‌اس‌ای، از ورود نام خود در لیست عدم سازگاری جلوگیری کردند.

به گزارش ایسنا، وی گفت: شناورهایی که تا کنون تخلفی داشته‌اند در صورتی که با ارسال ایمیل به این نهاد به تخلف خود اذعان کنند، مشمول تعهدات سبک‌تری خواهند شد.