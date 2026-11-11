انهدام یک هسته عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه طلب در کرمانشاه

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات از انهدام یک هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تجزیه طلب با دستگیری ۵ تروریست و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی و کشف ۵۰ سلاح در استان کرمانشاه خبر داد.

در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات کرمانشاه، البرز و تهران، نسبت به تحرکات مزدوران و عناصر وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی، تعداد ۵ عنصر تروریست تجزیه‌طلب و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی شناسایی و دستگیر شدند.

درپی دریافت گزارشات مردمی و رصدهای اطلاعاتی، تیم ۵ نفره تروریست تجزیه‌طلب که با هدایت و هماهنگی عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مترصد اقدام تروریستی در استان‌های تهران، البرز و کرمانشاه بودند، در اقدام هماهنگ سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ۳ استان، شناسایی و دستگیر شدند.

تروریست‌های دستگیر شده، در کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات داعش گونه خود، نقش مهمی در تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در این استان‌ها داشتند.

همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و دستگیر شدند. از این تیم قاچاق سلاح، تعداد ۵٠ قبضه سلاح کلت کمری و ۱٠٠ تیغه خشاب کشف و ضبط گردید.

در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.