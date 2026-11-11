تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه

صبح امروز نظامیان اشغالگر اسرائیلی در ادامه نقض آتش بس غزه، تحرکات خود را تشدید کردند و مناطق مختلف این شهر را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی به شدت مرکز و جنوب شهر خان یونس در جنوب غزه و اردوگاه البریج در مرکز آن را زیر آتش گرفتند.

این در حالی است که نیروهای ارتش اشغالگر آتش بس غزه را در سیصد و نود و هشتمین روز خود در سراسر غزه نقض کرده اند.

اتحاوزات اشغالگران اسرائیلی طی ساعات گذشته به شهادت هفت نفر و مجروح شدن شماری دیگر در مناطق مختلف غزه منجر شد.

این درحالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» پیش از این اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ورود تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر یک مخزن آب در نوار غزه مخالفت کرده است.

یونیسف هشدار داد ادامه این وضعیت، با توجه به وقوع سیلاب‌ها، جان و سلامت ساکنان غزه را در معرض خطر قرار می‌دهد.