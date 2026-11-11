نتایج نظرسنجی مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی انگلیس نشان می‌دهد ۷۸ درصد شهروندان این کشور، رژیم صهیونیستی و ۷۴ درصد نیز آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.

جوان آنلاین: نارنمای میدل‌ایست‌آی در گزارشی نوشت: بر اساس نظرسنجی مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی انگلیس، حدود چهار نفر از هر پنج شهروند این کشور، رژیم صهیونیستی را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.

میدل‌ایست‌آی نوشت: نتایج این نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد میزان نگاه منفی مردم انگلیس به رژیم صهیونیستی از ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ خورشیدی) به ۷۸ درصد در بهار امسال رسیده است. این تغییر نگرش در حالی ثبت شده که از آغاز نسل‌کشی در غزه ۲ سال و نیم می‌گذرد و آمریکا و رژیم صهیونیستی چندی پیش نیز ایران را هدف تهاجم قرار دادند.

این تارنما ادامه داد: در ماه ژوئیه (تیرماه) نیز نتایج یک نظرسنجی موسسه «یوگاو» به سفارش شورای تفاهم عربی و انگلیسی نشان داد تنها ۱۷ درصد از مردم انگلیس معتقدند رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی نمی‌شود.

میدل‌ایست‌آی افزود: جنگ علیه ایران همچنین بر اقتصاد انگلیس تاثیر گذاشته و هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و اقساط وام مسکن را برای خانوارها افزایش داده است. افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است پیامدهای اقتصادی جنگ‌های رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مستقیما به زندگی روزمره شهروندان انگلیسی منتقل شود.

این تارنما ادامه داد: هفته گذشته، بانک مرکزی انگلیس برای نخستین بار طی بیش از سه سال، نرخ بهره پایه را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد. این تصمیم هزینه بازپرداخت وام مسکن را برای وام‌گیرندگان بالا می‌برد و دریافت یا تمدید وام مسکن را نیز پرهزینه‌تر می‌کند. این در حالی است که اقتصاددانان پیش از آغاز جنگ علیه ایران انتظار داشتند نرخ بهره کاهش یابد.

میدل‌ایست‌آی افزود: نگرش مردم انگلیس به رژیم صهیونیستی طی سه سال گذشته به شکل چشمگیری تغییر کرده است. تا پاییز سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی)، یعنی یک سال پس از آغاز نسل‌کشی در غزه، ۷۳ درصد از شهروندان انگلیسی این رژیم را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانستند.

این تارنما ادامه داد: بر اساس آمارهای منتشرشده، رژیم صهیونیستی تاکنون دست‌کم ۷۴ هزار و ۶۴۳ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده که بیش از ۲۲ هزار نفر از آنان کودک بوده‌اند. همچنین ۱۷۵ هزار و ۹۶۲ نفر زخمی شده‌اند و حدود ۱۰ هزار نفر دیگر همچنان مفقود هستند که بیشتر آنها زیر آوار جان باخته‌اند.

میدل‌ایست‌آی نوشت: از زمان آغاز آنچه آتش‌بس در ۱۱ اکتبر سال گذشته خوانده شده است، رژیم صهیونیستی یک هزار و ۶۱۳ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و بیش از پنج هزار و ۸۳۳ نفر را زخمی کرده است. همچنین در جریان حمله نظامی این رژیم به حزب‌الله در اوایل سال جاری میلادی، بیش از چهار هزار نفر در لبنان کشته شدند.

طبق این گزارش، نگاه مردم انگلیس به آمریکا نیز منفی‌تر شده است. بر اساس این نظرسنجی، ۷۴ درصد از شهروندان انگلیسی اکنون آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.

مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی انگلیس، بزرگ‌ترین موسسه پژوهش‌های اجتماعی این کشور، در گزارش خود اعلام کرد: پس از اختلاف‌های علنی و شدید با متحدان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر سر گرینلند و تصمیم آمریکا در فوریه ۲۰۲۶(اسفند ۱۴۰۴) برای آغاز بمباران ایران در کنار رژیم صهیونیستی، سهم شهروندان انگلیسی که آمریکا را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند، بار دیگر افزایش یافت و به ۷۴ درصد رسید.

در این گزارش آمده است: اینکه اکثریت قاطع مردم، مهم‌ترین متحد انگلیس در نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند، پدیده‌ای بی‌سابقه است.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌ وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.