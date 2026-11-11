نمایش جنایات آمریکا و اسرائیل علیه کودکان ایرانی، در اجلاس اقلیمی کاپ ۳۱

در حاشیه سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) در شهر آنتالیا ترکیه، جنایات ارتش ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در حمله به کودکان ایرانی با برپایی یک بخش یادبود به نمایش گذاشته شد.

جوان آنلاین: غرفه ایران در حاشیه سی و یکمین اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد "کاپ ۳۱" در آنتالیای ترکیه، بخش ویژه‌ای را به یاد کودکانی که در حمله آمریکایی - اسرائیلی به مدرسه‌ای در شهر میناب ایران به شهادت رسیدند، اختصاص داد.

این غرفه شامل تصاویر کودکانی بود که در جریان حمله به مدرسه ابتدایی در شهر میناب واقع در استان هرمزگان به شهادت رسیدند و همچنین دربردارنده قاب عکسی با این نوشته بود: آن‌ها به دست اسرائیل و ایالات متحده به شهادت رسیدند.

شایان‌ذکر است که در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، هم‌زمان با نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بمباران مدرسه ابتدایی دخترانه "شجره طیبه" در شهر میناب استان هرمزگان منجر به شهادت ۱۸۰ دختربچه شد.

ایران و ایالات متحده در ماه آوریل (فروردین) به توافق آتش‌بس دست یافتند، اما در پی بن‌بست مذاکرات، باوجود امضای یادداشت تفاهمی در اواسط ماه ژوئن (خرداد) تجاوزات آمریکا علیه ایران در ماه ژوئیه (تیر) ازسرگرفته شد.