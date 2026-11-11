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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آخرین حربه نتانیاهو برای ماندن در قدرت؛ نفرت‌پراکنی و تشدید شکاف‌های سیاسی

ف یک رسانه صهیونیستی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمسن دوره «کنست» (پارلمان اسرائیل)، نوشت که نخست‌وزیر در شرایطی که احتمال از دست دادن قدرت را پیش روی خود می‌بیند، با تشدید شکاف‌های سیاسی و نفرت‌پراکنی درصدد جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین است.

جوان آنلاین: «یوسی وِرتر» تحلیلگر سیاسی باسابقه اسرائیلی روزنامه «هاآرتص» در یادداشتی انتقادی با عنوان «غوغای نتانیاهو در کنست رکوردها را شکست؛ او می‌داند که دیگر ابزاری برایش باقی نمانده است»، سخنرانی ۲۱ دقیقه‌ای نتانیاهو در مراسم افتتاحیه بیست‌وششمین دوره کنست در روز سه‌شنبه را نمونه‌ای از تشدید نفرت‌پراکنی و تنش‌های سیاسی با هدف حفظ قدرت توصیف کرد و نوشت که نتانیاهو با احساس خطر از دست دادن قدرت، تحریک و حمله به مخالفان را به آخرین ابزار سیاسی خود تبدیل کرده است.

این نویسنده با اشاره به اینکه نتانیاهو در مراسم مشابه گذشته معمولاً بر اهمیت وحدت و رعایت سنت‌های پارلمانی تأکید می‌کرد، افزود که این بار اظهارات او به حمله لفظی علیه نمایندگان جامعه عرب ( در فلسطین اشغالی) اختصاص داشت که حدود ۲۱ درصد جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دهد.

وِرتر تاکید کرد که چنانچه هدف نتانیاهو از این سخنرانی ایجاد وحدت سیاسی بود، او می‌بایست لحنی آشتی‌جویانه و دعوت‌کننده اتخاذ می‌کرد، نه اینکه با تحریک، نفرت‌پراکنی و دامن زدن به اختلافات، فضای سیاسی را متشنج سازد.

تلاش «نخست‌وزیر فاسد و خطرناک» برای جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین و برگزاری انتخابات مجدد

در این یادداشت آمده است که نتانیاهو مشتاق برگزاری انتخابات مجدد است تا همچنان قدرت را در اختیار داشته باشد، اما می‌داند که مخالفانش در مخالفت با برگزاری انتخابات مجدد و تداوم کابین او اشتراک نظر دارند. نویسنده همچنین با اشاره به سابقه وعده‌ها و توافق‌های سیاسی نخست‌وزیر، او را طرفی غیرقابل اعتماد برای تشکیل دولت وحدت توصیف کرد و نوشت: نتانیاهو می‌داند که طرف قابل اتکایی برای وحدت نیست. همه می‌دانند او کیست، چه ماهیتی دارد و وعده‌ها و توافق‌هایی که امضا می‌کند تا چه اندازه اعتبار دارند. او مشتاق برگزاری انتخابات مجدد است تا خود و دولت بی‌مبالاتش همچنان سکان قدرت را در دست داشته باشند.

این تحلیلگر، سخنرانی نتانیاهو را از جنبه گرایش نژادپرستی بی‌سابقه خواند و ادامه داد که نخست‌وزیر در حملات خود، اظهارات نمایندگان عرب در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته را مطرح کرد، اما به همکاری سیاسی خود با منصور عباس، رئیس حزب «رعم» در حدود پنج سال و نیم پیش اشاره‌ای نکرد. نویسنده همچنین با یادآوری سوابق نتانیاهو در تعامل با احزاب عربی، مواضع کنونی او را در قبال گذشته سیاسی‌اش متناقض و فرصت‌طلبانه دانست.

به نوشته یوسی ورتر، یکی از اهداف اصلی نتانیاهو از حمله به نمایندگان عرب، ناکام گذاشتن هرگونه تلاش برای تشکیل کابینه‌ای است که بتواند از حمایت یا همراهی احزاب عربی برخوردار شود. نویسنده همچنین احتمال داد که این اظهارات با هدف تحریک هواداران نتانیاهو برای تجمع در اطراف کنست در سه‌شنبه آینده، هم‌زمان با تغییر رئیس این نهاد و جلوگیری از برگزاری جلسه صحن علنی مطرح شده باشد.

نتانیاهو همچنین در اوج استیصال و هراس خود، تلاش کرد نمایندگان احزاب حریدی را نیز از پیوستن به بلوک «تغییر» برحذر دارد و مدعی شد وعده‌های داده‌شده به آنها پس از تشکیل کابینه عملی نخواهد شد. این رسانه در واکنش یادآور شد که نتانیاهو در طول چهار سال گذشته، با وجود برخورداری از حمایت ۶۴ و سپس ۶۸ نماینده کنست، نتوانسته قانون مورد نظر این احزاب درباره معافیت از خدمت سربازی را تصویب کند.

نویسنده در بخش دیگری از این یادداشت، ادعای نتانیاهو را درباره وجود محدودیت در تحقیقات درباره آنچه «سرقت انتخابات» خوانده بود، رد کرد.

ورتر در پایان نوشت، همان‌گونه که بیانیه نتانیاهو در آغاز محاکمه‌اش در دادگاه در دوره کرونا به بخشی از تاریخ تبدیل شد، این سخنرانی نیز به مجموعه اسنادی پیوست که روند تضعیف اصول رژیم صهیونیستی به دست نخست‌وزیری مهارنشدنی، فاسد و خطرناک را ثبت می‌کنند.

نتانیاهو در سخنرانی سه‌شنبه شب خود در جلسه ادای سوگند نمایندگان منتخب کنست جدید رژیم اسرائیل خواستار تشکیل دولت وحدت شد و نسبت به فشارهای سیاسی برای عقب‌نشینی از آنچه «دستاوردهای» اسرائیل در کرانه باختری، نوار غزه و لبنان خواند، هشدار داد.

وی در ادامه توهمات خود برای فرار به جلو و توجیه شکست در ایران همچنین ادعا کرد : سرنگونی حکومت ایران تنها راه پایان دادن به تهدیدات موجودیتی علیه اسرائیل است.

نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی که دوران مسئولیتش رو به پایان است، خاطرنشان کرد که اسرائیل در آینده نزدیک با فشارهای سیاسی برای دستیابی به توافقی با ایران هسته‌ای روبه‌رو خواهد شد.

بنا به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، گادی آیزنکوت رهبر حزب یاشار و مامور تشکیل کابینه جدید اسرائیل، در پی سخنرانی نتانیاهو به تیم خود دستور داد نشست مذاکرات با حزب لیکود به ریاست نتانیاهو را لغو کنند.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ ایران و اسرائیل
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