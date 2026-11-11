نیوزویک: وضعیت موجود آمریکا در مقابل ایران، شکستی برای ترامپ است

هفته نامه آمریکایی در تحلیل ادعای دونالد ترامپ درباره این که «جنگ به شکل موثری به لحاظ نظامی پایان یافته است» و «آمریکا به دنبال حفظ وضعیت موجود است» نوشت: این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، اذعان او به شکست در این جنگ است.

جوان آنلاین: نیوزویک نوشت: اگر منظور ترامپ از وضع موجود، شرایط چند ماه گذشته باشد، در آن صورت اشاره او به تنگه هرمز است که همچنان به شدت دچار محدودیت است، حملات متناوب به نفتکش‌ها رخ می دهد و با حضور نامحدود ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکایی در خاورمیانه و محاصره دریایی ادامه دارد.

مقام امنیتی ارشد ایران چند روز پیش دوباره تأکید کرد که انتظار دارد واشنگتن قبل از بازگشایی هرمز، مجموعه‌ ای از مطالبات ایران را برآورده کند و زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس همچنان در معرض تهدید هستند.

این رسانه افزود: جنگ آمریکا علیه ایران هرگز کاملا شفاف نبوده است اما تقریبا با هر معیاری، وضعیت موجود به شکل تردیدآمیزی به یک شکست شباهت دارد. اگر می‌ توانستید به ماه فوریه برگردید و به قانون‌گذاران آمریکایی - یا در واقع هر آمریکایی دیگری بگویید که پس از هشت ماه به این جا خواهیم رسید، آیا کسی بهایی برای آن می پرداخت؟

نیوزویک افزود: بر اساس گزارش سازمان تجارت دریایی انگلیس، ترافیک کشتی های بازرگانی درتنگه هرمز تقریبا ۶۵ درصد قبل از جنگ است و این در حالیست که آمریکا مدعیست به محاصره دریایی ایران ادامه می دهد. کشتی ها هنوز هم مورد حمله قرار می گیرند و ایران روز شنبه اعلام کرد که دو تانکر با مین اصابت کرده و آتش گرفته اند.

مردم عادی در آمریکا همچنان هزینه می دهند: آمار انجمن خودروی آمریکا (AAA) نشان داد که قیمت بنزین در روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) نسبت به نوامبر گذشته به ترتیب ۳۰ و ۶۵ درصد افزایش داشته است.

سازمان بین المللی انرژی، اکنون رسما جنگ ایران را یکی از بزرگترین عوامل مخل عرضه نفت در طول تاریخ ارزیابی می کند که منجر به بروز فشار اقتصادی در سراسر جهان شده است.

ناظران انرژی در اروپا می گویند این قاره ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو به صورتحساب واردات گاز در این قاره افزوده است و این در حالیست که میانگین قیمت های گاز طبیعی مایع در بین ماه های مارس و اکتبر (فروردین تا مهر) ۸۰ درصد بالاتر بوده است.

وضعیت متحدان واشنگتن در خلیج فارس بهتر نیست. ترامپ مدعیست که آن ها ترجیح می دهند آمریکا از حملات بیشتر به ایران اجتناب کند.

صادرات انرژی، سنگ بنای اقتصاد این کشورها را تشکیل می ‌دهد و برنامه‌هایی برای تنوع ‌بخشی به اقتصاد و خودداری از تولید هیدروکربن، به اعتبار خلیج فارس به عنوان قطب امنِ تجارت و سرمایه‌گذاری بین ‌المللی متکی است. با این حال، خط لوله شریانی شرق-غرب عربستان سعودی، که امکان عبور نفت خام از تنگه هرمز را فراهم می‌ کند، روز دوشنبه دوباره مورد حمله قرار گرفت و پدافند هوایی عربستان سعودی صبح سه شنبه موشک‌های شلیک شده توسط نیروهای یمنی همسو با ایران را بر فراز ریاض رهگیری کرد. سایر کشورهای خلیج فارس همچنان به طرز وحشتناکی در معرض حملات به زیرساخت‌ های خود هستند.

این رسانه آمریکایی افزود: در غیاب یک توافق آتش‌بس قوی - که ایران قبلاً تصریح کرده که باید شامل یمن نیز شود - «وضعیت موجود» به طور مداوم در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.

برای آمریکا و متحدانش، هشت ماه جنگ با ایران به جز فلاکت و بدبختی دستاورد چندان دیگری نداشته است.

برخلاف انتظار ترامپ برای تسلیم شدن ایران، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هفته گذشته بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن باید هفت شرط را قبل از بازگشایی تنگه هرمز به طور کامل بپذیرد و اجرا کند. این خواسته‌ها شامل لغو تحریم‌های آمریکا و محاصره مداوم بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و حتی پرداخت غرامت برای خسارات جنگی است.

او سپس روز دوشنبه، در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت: جنگ علیه ایران دولت آمریکا را از هم پاشیده است. اما واشنگتن مانند یک قمارباز مستاصل تقلا می کند. از تولید اخبار جعلی در مورد مذاکرات خیالی دست بردارید. از انکار نظم نوین غرب آسیا دست بردارید. زمان تسلیم شدن در برابر هفت شرطی است که ایران بارها مطرح کرده است.

نیوزویک نوشت: این وضعیت کاملاً با تسلیم بی‌قید و شرط ایران که ترامپ در ابتدای جنگ قول داده بود متفاوت است.

این رسانه در بخشی از گزارش خود شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره را «فاجعه آمیز» توصیف کرد و نوشت: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع کنگره در ماه ژوئیه تخمین زد که جنگ با ایران برای ایالات متحده ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است، البته به جز خسارات وارده به پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس. برآورد جدیدتری از فرماندهی مرکزی ایالات متحده که توسط سی‌بی‌اس نیوز به دست آمده، هزینه جنگ را البته بدون احتساب تعمیرات پایگاه‌ها تا اواسط اکتبر ۴۷.۱ میلیارد دلار برآورد می کند.

طبق ارزیابی موسسه مطالعات امنیت ملی (رژیم) اسرائیل، تا هفته گذشته، دو ناو هواپیمابر آمریکایی و حدود ۱۷ ناو در حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام فعالیت می‌ کردند، پروژه‌ای عظیم که دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند با ادامه این مناقشه، هر ماه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

نیوزویک با اشاره به تاکید ایران بر انتظارات از واشنگتن برای توجه به مطالبات خود قبل از هر گونه بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدها علیه زیرساخت های انرژی خلیج فارس نوشت: شاید هرگز نتوانیم به وضع موجود برگردیم، اما وضعیت امروز نیز به همان اندازه غیرقابل دفاع است.