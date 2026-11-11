کد خبر: 1389932
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید جنگ قدرت بین نتانیاهو و آیزنکوت درباره تشکیل کابینه جدید

ی یک رسانه صهیونیستی نوشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تیمی را مامور جلوگیری از تشکیل کابینه جدید توسط گادی آیزنکوت کرده است.

جوان آنلاین: تارنمای صهیونیستی «والا نیوز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تیمی ویژه را مامور مقابله با تلاش های گادی آیزنکوت رهبر مخالفان برای ائتلاف با احزاب دیگر کرده است.

بر اساس این گزارش، هدف این تیم جلوگیری از موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه و حفظ موقعیت سیاسی نتانیاهو عنوان شده است. با این حال، گزارش منتشرشده در رسانه‌های بازنشرکننده، جزئیات بیشتری درباره اعضا، ترکیب و مأموریت عملیاتی این تیم ارائه نکرده است.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، هشتم نوامبر مأموریت تشکیل دولت جدید را به آیزنکوت واگذار کرد. در جریان رایزنی‌های رئیس این رژیم با احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، ۶۷ نماینده از آیزنکوت و ۴۶ نماینده از نتانیاهو حمایت کرده بودند.

آیزنکوت پس از دریافت مأموریت، از تلاش برای تشکیل کابینه ای با عنوان «کابینه اضطراری» سخن گفت و از احزاب و نمایندگان پارلمان خواست برای تحقق این هدف همکاری کنند.

نتایج انتخابات و آرایش نیروها در کنست رژیم صهیونیستی به شکل‌گیری رقابت بر سر تشکیل کابینه جدید انجامیده است. آیزنکوت برای تشکیل کابینه با موانعی از جمله اختلاف میان احزاب مخالف نتانیاهو درباره ترکیب ائتلاف و نحوه جلب حمایت احزاب عربی روبه‌رو است.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ
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