ادعای جدید آمریکا درباره نقش ایران در حمله به پایگاه نظامی فرفورد

رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) مدعی شد سه فرد مرتبط با ایران در نزدیک به ۲۰ حمله به منافع آمریکا در این کشور و اروپا نقش داشته‌اند.

جوان آنلاین: «کَش پاتل» رئیس اف‌بی‌آی در بیانیه مطبوعاتی مشترک مقام‌های آمریکایی درباره صدور کیفرخواست علیه سه متهم مرتبط با ایران، مدعی شد افراد یادشده در نزدیک به ۲۰ حمله و تلاش برای حملات در آمریکا و اروپا نقش داشته‌اند.

وی همچنین گفت که در ۲۱ ماه گذشته بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ فرد مظنون به فعالیت‌های تروریستی شناسایی و فعالیت‌های آنان مختل شده و نزدیک به هفت هزار بازداشت مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی انجام گرفته است.

پاتل این اظهارات را در واکنش به اعلام کیفرخواست جدید علیه سه متهم مطرح کرد و گفت اف‌بی‌آی از همه منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از حملات تروریستی استفاده خواهد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا نیز در این بیانیه مشترک مدعی شد سه مرد به نام‌های «محمد باقر سعد داوود الساعدی»، تبعه دوگانه ایران و عراق، «محسن مهاجری»، تبعه ایران و «محمد علی الحسنی»، تبعه عراق در قالب یک کیفرخواست هشت‌بندی به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

بر اساس ادعای وزارت دادگستری آمریکا، این سه نفر متهم هستند که در حمایت از گردان‌های حزب‌الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در طراحی و اجرای نزدیک به ۲۰ حمله در آمریکا و اروپا نقش داشته‌اند.

در این کیفرخواست همچنین ادعا شده است که متهمان در طراحی یک عملیات در سپتامبر ۲۰۲۶ علیه پایگاه هوایی سلطنتی «فرفورد» انگلیس، محل استقرار نیروها و هواپیماهای نظامی آمریکا نقش داشته‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است که الساعدی در بازداشت این کشور به سر می‌برد و دو متهم دیگر، مهاجری و الحسنی در زمان طرح اتهامات در ایران حضور داشته‌اند.

پرونده جدید به ادعای مقام‌های آمریکایی درباره طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلیس در سپتامبر ۲۰۲۶ مربوط است. مقام‌های آمریکایی همچنین مدعی شده‌اند که این شبکه در حملاتی علیه مراکز و جوامع یهودی در اروپا و آمریکا نقش داشته است.