در حالی که تجاوزات آمریکا و شرکایش در منطقه غرب آسیا ادامه دارد، سفارت واشنگتن در ریاض برای شهروندان آمریکایی در «خاورمیانه» هشدار امنیتی جدید صادر کرد.

جوان آنلاین: این سفارت «از آمریکایی‌های ساکن عربستان و سراسر خاورمیانه» خواست که بیش از گذشته درباره تهدیدهای ایران و یمن هوشیار باشند.

سفارت واشنگتن در ریاض اعلام کرد: «آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه هستند، باید به دلیل افزایش تهدید حملات مسلحانه توسط حوثی‌های تحت حمایت ایران و تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات دولتی ایالات متحده در منطقه، هوشیاری بیشتری به خرج دهند.»

دولت آمریکا طی ماه‌های اخیر، بارها درباره وضع منطقه در نتیجه جنگ تحمیلی این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تجتوزات عربستان سعودی علیه یمن هشدار امنیتی داده است.

هشدار امنیتی دوباره سفارت آمریکا در عربستان

در بیانیه سفارت واشنگتن در ریاض آمده است: «حوثی‌های تحت حمایت ایران درگیر خصومت‌هایی علیه عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و سایر زیرساخت‌های حیاتی شده‌اند که منجر به تلفات غیرنظامیان و اختلالات شدید در سفر شده است. این خصومت‌ها پتانسیل تشدید سریع فراتر از آن منطقه را دارند.»