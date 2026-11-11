جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری «واللا» به نقل از منابع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تیمی ویژه برای ناکام گذاشتن تلاش‌های گادی آیزنکوت جهت تشکیل دولت ایجاد کرده است.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «یشار»، در تلاش است با همراهی احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، زمینه تشکیل دولتی جدید فراهم کند و به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان دهد.

در انتخابات اخیر، اگرچه احزاب مخالف نتانیاهو موفق شدند حمایت ۶۷ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست را برای مأموریت تشکیل دولت به دست آورند، اما این حمایت به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف منسجم با اکثریت پارلمانی نیست.

بخش مهمی از این حمایت به دو حزب عربی وابسته است که مجموعاً ۱۹ کرسی دارند؛ موضوعی که با مخالفت برخی متحدان آیزنکوت، از جمله آویگدور لیبرمن، روبه‌رو شده است.

بر اساس تصمیم اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، آیزنکوت از هشتم نوامبر مأمور تشکیل دولت شده و برای این کار ۲۸ روز فرصت دارد که امکان تمدید آن تا ۱۴ روز دیگر نیز وجود دارد. در صورت ناکامی وی، احتمال دارد نتانیاهو بار دیگر فرصت تشکیل دولت را به دست آورد.