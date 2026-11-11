یورش نظامیان اشغالگر به کرانه باختری/ شماری از فلسطینیان بازداشت شدند

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه یورش‌های خود به مناطق مختلف کرانه باختری، شماری از منازل را بازرسی و تعدادی از فلسطینیان را بازداشت کردند.

شهرک های عزون و کفرثلث در شرق قلقیلیه و اردوگاه العروب در شمال الخلیل از جمله مناطقی بود که اشغالگران آن را هدف حمله و بازرسی قرار دادند.

منابع فلسطینی همچنین گزارش دادند که نظامیان صهیونیست با یورش به محله‌های مختلف شهر نابلس و بازرسی منازل، سه فلسطینی را بازداشت کردند.

در شهرک «میثلون» در جنوب جنین نیز عملیات گسترده بازرسی و بازداشت انجام شد.

این در حالی است که شهرها، شهرک ها و اردوگاهها در کرانه باختری شاهد یورش های مکرر نظامیان اشغالگر اسرائیلی است که طی آن به منازل شهروندان یورش می برند و ضمن بازرسی، دهها نفر را بازداشت می کنند. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به برپایی ایست بازرسی و بستن راهها می کنند.

این اقدامات در راستای تشدید حملات نظامی علیه مناطق مختلف کرانه باختری است.