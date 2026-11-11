جنبش النجباء: دشمن صهیونیستی-آمریکایی پس از تلخی شکست، طعم ذلت و فروپاشی را خواهد چشید

جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق با تبریک پیروزی های امت اسلامی بر دشمن صهیونیستی-آمریکایی، اعلام کرد: آنها باید بدانند که پس از تلخی شکست، طعم ذلت و فروپاشی را نیز خواهند چشید. و بعد باید منتظر خون‌خواهی فرزندان شهید امام خامنه‌ای باشند؛ انتقامی که ورود آن‌ها به جهنم را سرعت می بخشد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: پیروزی های بزرگ بر دشمن صهیونیستی-آمریکایی را به امت اسلامی تبریک می گوییم. خون امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره)، فرماندهان پاک‌سرشت، کودکان و بی‌گناهان، گریبان جنایتکاران ستمگر را گرفته و به کابوس شبانه و هراس روزانه‌شان تبدیل شده است.

در این بیانیه آمده است: همچنین بر مفاد پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله) تأکید می‌کنیم؛ پیامی که بر وحدت جبهه‌ها و پایداری مقاومت اسلامی در کشورهای مختلف تأکید دارد. با ایشان عهد می‌بندیم که در مسیر رهبر شهیدمان و راه مقاومت، عزت، کرامت و آزادگی، ثابت‌قدم بمانیم و برای مواجهه با همه تحولات پیش‌رو، آمادگی کامل داشته باشیم.

النجباء بیان کرد: به لطف پروردگار و برکت خون شهدا، امروز در بهترین وضعیت قرار داریم و هیچ فتنه و توطئه‌ای نمی‌تواند ما را متزلزل کند.