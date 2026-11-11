سیاستمدار عراقی: خلع سلاح مقاومت پروژه آمریکایی به نفع داعش و اسرائیل است

یک نماینده سابق پارلمان عراق درباره تحرکات واشنگتن علیه مقاومت عراق گفت: آمریکا پروژه‌ای دارد که در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی و با هدف از بین بردن هرگونه حضور مقاومت در عراق و در منطقه، در حال اجرای آن است.

جوان آنلاین: «محمد البیاتی» گفت: برخی از احزاب سیاسی با حمایت از به‌اصطلاح «انحصار سلاح توسط دولت» از این پروژه حمایت می‌کنند. پروژه آمریکایی تنها هدفش پایان دادن به نقش مقاومت نیست؛ این طرح بسیار بزرگتر است و نیروهای بسیج مردمی عراق را پس از پیروزی این نیروها بر تروریسم داعش هدف قرار می‌دهد.

این نماینده سابق پارلمان عراق بیان کرد: آمریکا پس از موفقیت ما در مبارزه با تروریسم، فرماندهان پیروزی یعنی ابومهدی المهندس و (سردار سپهبد شهید) قاسم سلیمانی را هدف قرار داد و به شهادت رساند. آمریکا در برابر هر نیروی ضد پروژه آمریکایی داعشی به مقابله برخاسته است.

البیاتی تاکید کرد: آمریکا از طریق ابزارهای مختلف برای خلع سلاح مقاومت و هر نیروی ایستادگی کننده در برابر تروریسم و رژیم صهیونیستی، فشار وارد می‌کند.

پیش از این نیز منابع آگاه عراقی در گفتگو با «العربی الجدید» جزئیات پیام‌ها و هشدارهای آمریکا را در تماس تلفنی پنجشنبه گذشته میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با حضور توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در عراق، فاش کردند.

این تماس شامل هشدارهای صریحی درباره پرونده انحصار تسلیحات در دست دولت و ضرورت اقدام عملی بغداد برای پایان دادن به حضور سلاح خارج از نهادهای رسمی بود.

به گفته این منابع، ترامپ تأکید کرد که دولت عراق باید از مرحله تعهدات سیاسی به اجرای واقعی انحصار سلاح عبور کند و واشنگتن منتظر اقدامات ملموس است.