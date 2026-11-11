کد خبر: 1389915
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
سیاست » اخبار کلی

سفیر ایران در فرانسه اتهامات بی‌اساس پاریس علیه تهران را رد کرد

فرانسه محمد امین‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه اتهامات مطرح شده پاریس علیه کشورمان را «بی‌اساس و فاقد مدارک مستحکم» خواند.

جوان آنلاین: محمد امین‌نژاد سفیر با حضور در شبکه تلویزیونی «ال‌سه‌ای» (LCI) در پاسخ به اتهام رسمی فرانسه مبنی بر دست داشتن ایران در هک یخچال‌های این کشور در اکتبر (ماه گذشته میلادی)، شواهد ارائه‌شده از سوی طرف فرانسوی بی‌اساس هستند.

وی دیروز (سه‌شنبه) در مصاحبه‌ای تلویزیونی که در رسانه‌های فرانسوی بازتاب گسترده‌ای داشت، عنوان کرد: به جای صحبت از اتهامات باید به شواهد و مدارکی که این اتهام بر مبنای آن مطرح شده است، سخن بگوییم. همچنین گزارشی که بر مبنای آن چنین اتهام بزرگی مطرح شده است، فاقد هرگونه مدرک واقعاً مستحکم است

می افزود: به عنوان سفیر ایران در اینجا، نمی‌توانم تصور کنم که یک ایرانی چنین جنایتی را علیه شهروندان عادی مرتکب شود. این موضوع باورنکردنی و غیرقابل تصور است.

سفیر ایران در فرانسه اتهامات بی‌اساس پاریس علیه تهران را رد کرد

دیپلمات کشورمان افزود که کانال‌های فعالی میان تهران و پاریس وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌شد پیش از تبدیل شدن این ماجرا به یک «نمایش رسانه‌ای»، صحت حقایق را بررسی کرد.

امین‌نژاد افزود: ما هیچ‌گونه خصومتی نداریم؛ نه نسبت به فرانسه، نه نسبت به ملت فرانسه و نه نسبت به مردم فرانسه. این آشکارا تلاشی است برای ایجاد خصومت میان ما.

وی در پایان گفت: مردم فرانسه هیچ آسیبی به ما نرسانده‌اند؛ رابطه‌ای مبتنی بر احترام میان ما برقرار است و [چنین اقدامی] قابل تصور نیست.

وزارت امور خارجه ایران دیروز در بیانیه‌ای اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه دولت فرانسه علیه ایران مبنی بر مشارکت در اقدامات ادعایی سایبری در فرانسه را کاملا مردود دانسته و سیاست نخ‌نمای اتهام‌زنی علیه ایران را شدیدا محکوم کرد

در ادامه بیانیه آمده‌است: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات فرانسه توصیه اکید می‌کند به‌جای صرف بودجه‌های کلان برای مداخله در کشورهای دیگر، از جمله با سوء استفاده از پوشش دیپلماتیک و پروژه‌های به‌ظاهر فرهنگی، امکانات خود را صرف پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی و آموزشی مردم خود نماید.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت فرانسه به‌خاطر اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و مداخلات غیرقانونی فرانسه علیه ایران، تأکید می‌کند که در اتخاذ تدابیر ضروری و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود در قبال تحرکات غیرقانونی خارجی تردید نخواهد کرد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای دولت فرانسه در شبکه ایکس نوشت: دولت فرانسه برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.

وی شامگاه سه شنبه در شبکه ایکس نوشت: دولت فرانسه که از مدیریت یخچال ها هم ناتوان است، چه رسد به رسیدگی به اعتراضات مردم خود، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.

وی تاکید کد: بله، ایران قدرتمند است؛ اما برخلاف فرانسه، ما قدرت خود را از طریق حمایت از کشتارها در غزه یا بمباران مدارس و بیمارستان‌ها اعمال نمی‌کنیم.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، سفیر ایران
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