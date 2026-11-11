کد خبر: 1389914
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان عراق: دخالت واشنگتن در مسائل داخلی بغداد باید پایان یابد

عراق یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به دخالت های گسترده فرستاده ترامپ در امور داخلی عراق گفت: خروج اشغالگران آمریکایی از عراق باید کامل باشد و واشنگتن از دخالت در مسائل سیاسی و اقتصادی بغداد دست بردارد.

جوان آنلاین: «علاء الحیدری»، نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: دولت آمریکا به دخالت آشکار خود در امور داخلی عراق ادامه می‌دهد. هرگونه خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی باید کامل و جامع باشد و شامل خودداری از دخالت در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور شود.

الحیدری گفت: آمریکا همچنان به اعمال قیمومیت خود و دخالت در جزئیات مسائل عراق، به ویژه از طریق اقدامات فرستاده خود، تام باراک، ادامه می‌دهد که این نقض آشکار حاکمیت کشور و استقلال تصمیم‌گیری ملی آن است.

او افزود: مطالبات ملی محدود به پایان دادن ظاهری به حضور نظامی نیست، بلکه مستلزم خروج کامل است تا دست واشنگتن از تصمیمات سیاسی کوتاه شود و به هیمنه آن بر امور امنیتی و اقتصادی عراق پایان دهد. بازگشت حاکمیت واقعی با پایان دادن نفوذ و هیمنه خارجی میسر می شود.

همچنین «ابراهیم السراج» تحلیلگر امور سیاسی عراقی با اشاره به دخالت های گسترده تام باراک فرستاده ترامپ در عراق گفت حاکمیت در عراق در سایه تداوم قیمومیت آمریکا بر باد رفته است و در عمل وجود ندارد. آمریکا در راستای گسترش نفوذ و هیمنه خود در عراق حرکت می کند.

این تحلیلگر عراقی افزود: نفوذ آمریکا در عراق ادامه دارد و باید پرسید وقتی تام باراک به نخست وزیر امر و نهی می کند که «این کار را انجام بده و این کار را انجام نده» و از او می خواهد که با گروههای مقاومت که سوپاپ امنیت عراق هستند بجنگد پس حاکمیت کجاست؟

وی ادامه داد: گویا دوره حاکم مدنی( اشاره به پل برمر حاکم نظامی آمریکایی پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳) بار دیگر برگشته اما این بار تحت نام تام باراک.

السراج گفت: آمریکا پس از ضربات مهلکی که در جنگ نظامی علیه مقاومت متحمل شده است در حال حاضر علاوه بر تسلط نظامی و امنیتی خود به دنبال سیطره بر قوه قضائیه عراق و تسلط بر منابع و ثروت های کشور است. ادامه این شرایط این تصویر را به وضوح منتقل می کند که دولت صرفا کارمند تام باراک حاکم جدید عراق است و این ضعف مقامات سیاسی در برابر دیکته های خارجی و کنترل بر منابع عراق را نشان می دهد.

پیش از این نیز «عبدالله احمد الدلیمی» عضو ائتلاف الانبار عراق با اشاره به ماموریت تام باراک در عراق، فاش کرد که باراک از دولت علی الزیدی خواسته است که در راستای گسترش روابط تجاری با شیخ نشینان خلیج فارس حرکت کند و پرداخت بدهی‌های عراق به ایران را نه با دلار بلکه فقط با دینار پرداخت کند و حریم هوایی خود با ایران را به روی تردد مسافران و کالاها ببندد.

این در حالی است که فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با الجزیره گفته بود: آمریکا به طور رسمی خوستار بستن همه گذرگاه‌های مرزی ما با ایران به استثنای دو گذرگاه شده است.

برچسب ها: عراق ، دولت عراق ، امریکا
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