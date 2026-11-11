احزاب عرب کنست اسرائیل: نتانیاهو را به زباله دان تاریخ خواهیم انداخت

-فهرست مشترک عربی سه شنبه شب اعلام کرد: در سریع‌ترین زمان ممکن، اراده رأی‌دهندگان خود را برای برکناری نتانیاهو، رئیس کنست، دولت افراطی و خشن وی محقق خواهیم کرد و آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زباله‌دان تاریخ خواهیم انداخت.

جوان آنلاین: این اظهارات در واکنش به سخنرانی سه شنبه شب نتانیاهو در کنست گفته شده است و این فهرست در ادامه بیانیه‌ای خود افزود که وی در وضعیت «هیستری مطلق» قرار دارد و سخنان دیوانه‌وار، تحریک‌آمیز و نژادپرستانه او را نمی‌توان به شکل دیگری تفسیر کرد.

نتانیاهو طی سخنرانی خود در جلسه ادای سوگند نمایندگان منتخب کنست جدید (پارلمان) اسرائیل خواستار تشکیل دولت وحدت شد و نسبت به فشارهای سیاسی برای عقب‌نشینی از آنچه «دستاوردهای» اسرائیل در کرانه باختری، نوار غزه و لبنان خواند، هشدار داد.

نتانیاهو با اشاره ضمنی به گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار و رقیب انتخاباتی اش که به دنبال ائتلاف با احزاب عرب برای تشکیل کابینه جدید است، مدعی شد: از کسانی که به فکر تشکیل دولتی هستند که شامل حامیان تروریسم و ‌دشمنان اسرائیل باشد یا به آن‌ها وابسته باشد، می‌پرسم: آیا حاضرید به کسانی وابسته شوید که هدفشان نابودی دولت یهود است؟»

وی هم‌زمان نسبت به فشارهایی که با هدف وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی از دستاوردهایش در کرانه باختری، غزه و لبنان اعمال می‌شود، هشدار داد.

نتانیاهو همچنین بر ضرورت تشکیل دولت وحدت تاکید کرد و گفت:باید همه ملاحظات دیگر را کنار گذاشت و یک دولت وحدت تشکیل داد.